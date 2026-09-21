MÉS per Palma acusa al PSOE de ignorar el clamor contra la masificación y continuar ampliando el aeropuerto

El candidato a la alcaldía de MÉS per Palma, David Pujol, y la portavoz municipal, Neus Truyol. - MÉS PER PALMA

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha criticado este lunes una ampliación del aeropuerto de Son Sant Joan para recibir más pasajeros y ha acusado al Gobierno central de "ignorar" el clamor contra la masificación turística.

La formación ha destacado en una nota de prensa que, en concreto, la masificación turística tiene como responsables políticos al PP en Baleares y al PSOE en Madrid y ha lamentado que "a la hora de tomar decisiones continúan sin cambiar las reglas del juego".

El candidato de MÉS per Palma a la alcaldía, David Pujol, ha acusado al Gobierno central de "planificar más pasajeros" y ha sostenido que "Palma no necesita más turismo, necesita garantizar que la gente que vive pueda tener una casa, llegar a final de mes y moverse por la ciudad sin quedar atrapada en un embudo".

El ecosoberanista defiende reducir la presión aeroportuaria, no abrir nuevas rutas, prohibir los jets privados y avanzar a la cogestión.

Pujol ha advertido que las consecuencias de la masificación turística "se notan en la movilidad, en el acceso a la vivienda y en el coste de vida", y que "cada vez es más difícil pagar una casa o llenar una nevera".

MÉS per Palma ha avisado que mientras se alimente el turismo, estos problemas aumentarán y la ciudadanía será cada vez "más pobre". "Palma necesita cambiar las reglas del juego y poner a los residentes en el centro de las decisiones", ha afirmado Pujol.

Por su parte, la portavoz municipal, Neus Truyol, ha recordado que en 2021 Cort rechazó el plan especial de Aena, un proyecto que pretendía aumentar un 77 por ciento la superficie edificable del aeropuerto, con cerca de 472.000 metros cuadrado más.

"Cuando MÉS tuvo responsabilidades de gobierno, no nos limitamos a hablar de masificación, sino que actuamos. Plantamos cara a Aena y paramos su plan para ampliar Son Sant Joan", ha destacado Truyol.

La portavoz ha añadido que el PP apoyó esta ampliación en 2021 y que el actual alcalde de Palma, Jaime Martínez, se reunió en 2024 para "avalar" la ampliación.