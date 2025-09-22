MÉS per Palma celebra la decisión del Consell de suspender la demolición del edificio de la calle 31 de diciembre

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha celebrado este lunes la decisión del Consell de Mallorca de suspender la demolición del edificio de la calle 31 de diciembre, "una joya de nuestro patrimonio arquitectónico que estaba amenazada por la incapacidad y la inacción del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma".

En un comunicado, el partido ha considerado que el gobierno de Jaime Martínez "ha puesto en riesgo la supervivencia de un inmueble que ya estaba protegido por el Plan de Ordenación Detallada aprobado durante el mandato de MÉS" y ha exigido la catalogación inmediata del edificio.

Así, ha reclamado al Ayuntamiento que actúe con responsabilidad y catalogue este edificio de manera urgente, siguiendo el informe emitido el enero de 2025 por el Consell de Mallorca. "No hay excusas: el edificio tiene que quedar protegido de manera definitiva. Palma no puede perder más patrimonio por la desidia de un gobierno obsesionado al hacer pisos de lujo", ha remarcado la regidora Neus Truyol.

Según indican, el hecho de que estas obras hayan quedado paradas desde el pasado jueves porque la licencia que usaban los promotores no se ajustaba a los criterios de los técnicos del Consell, representa "una prueba más de que el PP gobierna para favorecer los grandes promotores mientras abandona la defensa del bien común". "El PP solo sabe regalar suelo público a los constructores y facilitar pisos a precios imposibles para la mayoría. En cambio, derriba y desprecia el patrimonio que da identidad y orgullo a Palma", ha dicho Truyol.

Según MÉS per Palma, tanto Martínez como su regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, han permitido que un edificio protegido haya estado a punto de ser derribado. "Lo que ha pasado es muy grave y tiene responsables con nombres y apellidos: Martínez y Fidalgo", ha insistido la portavoz de MÉS per Palma.

La formación ha asegurado que no permitirá más ataques al patrimonio de la ciudad y ha exigido un "cambio de rumbo inmediato".

"O protegemos lo que que nos hace únicos, o Palma se convertirá en un tablero de juego para los especuladores. Nosotros lo tenemos claro: Palma no está en venta", ha concluido Truyol.