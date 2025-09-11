MÉS per Palma censura que el PP "desvía recursos imprescindibles" de la escuela pública a la concertada

Archivo - La regidora de MÉS per Palma Kika Coll, en una rueda de prensa. - MÉS PER PALMA - Archivo

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha criticado que el PP, en su "apuesta" por la escuela concertada, "desvía recursos imprescindibles" para hacer de la escuela pública una "herramienta de integración que garantice la igualdad de oportunidades entre los niños".

La regidora de la formación ecosoberanista Kika Coll ha valorado así el inicio del nuevo curso escolar en Palma, que, a su manera de ver, llega con "graves deficiencias" y una "clara ofensiva" contra la escuela pública por de los gobiernos del PP para "favorecer a la concertada".

En una nota de prensa, la representante local ha recriminado la "absoluta falta de transparencia" y que la Conselleria de Educación y Universidades "en ningún caso" haya explicado el porqué del "aumento de plazas de la concertada en detrimento de la escuela pública".

Por eso, ha avanzado que MÉS per Palma exigirá en el próximo Pleno municipal que tanto el Ayuntamiento y el Govern hagan de la escuela pública la "prioridad absoluta", al reclamar "más inversión en infraestructuras, la apertura de nuevos centros allá donde sea necesario y criterios transparentes en la asignación de plazas".

"Palma necesita una red pública fuerte, accesible y con recursos suficientes. No se quieren ver más casos como los del IES Politècnic y el CEIP Felip Bauçà", ha subrayado Coll.

Uno de los motivos que ha esgrimido Coll es que el Patronato Municipal de Escoletes está en "situación crítica", al encontrarse sin dirección ni gerencia, con obras paradas en Santa Catalina y es Molinar, además de contar con 292 plazas de 0-3 años "sin cubrir".

A esto habría que añadir que las familias "todavía no han cobrado las ayudas del curso 2024-2025" y este año "tampoco han tenido apoyo para actividades de verano". "¿Qué está pasando con estas 292 plazas vacías? ¿Han ido a parar a la concertada o hay niños que han quedado fuera del sistema? La carencia de planificación y transparencia es alarmante", ha remarcado Coll.

MÉS per Palma ha acusado al Govern y al PP de Palma de "falta de sensibilidad" y de "dejar en segundo plano a las familias más vulnerables", especialmente en el caso de los niños de 0-3 años. También han advertido de la "falta medidas de movilidad segura" en los entornos escolares, la "falta de recursos" del plan de climatización en las aulas para combatir los efectos cambio climático y la "ofensiva contra el modelo lingüístico consensuado".

"Este gobierno está convirtiendo la educación en un privilegio y no en un derecho. MÉS exige un giro inmediato de las políticas educativas y la implicación real del Ayuntamiento en la defensa de la escuela pública", ha concluido.