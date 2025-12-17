MÉS per Palma pedirá la reprobación de Bonet por provocar que el sector cultural "rompa relaciones" con el Ayuntamiento

Archivo - El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, interviene en la presentación de la XV Cursa Infantil de Reis de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha registrado una proposición, que se debatirá en el próximo pleno, para pedir la reprobación del regidor de Cultura, Javier Bonet, y al director general de Música y Artes Escénicas, Rafel Brunet.

Las "malas prácticas" de los dos cargos municipales, ha indicado el partido en un comunicado, "han llevado a todo el sector a romper relaciones con el Ayuntamiento".

"El PP ha convertido la cultura en un campo de batalla ideológico. Palma no se puede gobernar desde la prepotencia y el menosprecio hacia sus creadores", ha sostenido el regidor ecosoberanista Miquel Àngel Contreras.

MÉS también ha reclamado la "restitución inmediata" de programas eliminados como 'Tots i Molt' o 'Lectures Dramatitzades', la facilitación de espacios culturales para ensayos y la "reapertura del diálogo" con todo el sector.

"Lo que pedimos es de sentido común. Es necesario restituir los programas que funcionaban y volver a una gobernanza cultural abierta, participada y transparente. El talento local no es un recurso a controlar, sino una riqueza a proteger", ha incidido Contreras.

"MALAS PRÁCTICAS Y AMENAZAS"

La "crisis", según los ecosoberanistas, comenzó a raíz de la gestión del 'Palma Circ', que provocó que la Asociación de Profesionales del Circo y otras entidades de las artes escénicas "se desvincularan del proyecto por falta de transparencia y de respeto".

Desde entonces, hasta seis asociaciones profesionales del mundo de la cultura "han denunciado amenazas, rebaja de tarifas, censura y la desaparición de programas históricos".

"Es inaudito que todo el tejido cultural haya dicho basta al Ayuntamiento. Esta ruptura no es casual, es consecuencia de una gestión autoritaria y de una visión mercantilista de la cultura", ha subrayado el regidor.

Para MÉS, esta situación "pone en riesgo" la candidatura de Palma a capital europea de la cultura en 2031. "Un gobierno que maltrata a sus creadores no puede aspirar a representarlos. El PP habla de capital cultural mientras destruye el consenso, recorta programas e intimida a lo profesionales", ha añadido.

Es por todo ello que los ecosoberanistas han reclamado una "rectificación inmediata", la creación de una mesa estable de participación con el sector, la selección de propuestas con bases abiertas y transparentes y la redacción de un protocolo de buenas prácticas culturales.