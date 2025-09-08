MÉS per Palma pide a Martínez que detalle los barrios afectados por el "pelotazo urbanístico" de la Ley de Suelo

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha reclamado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, que especifique los barrios de la ciudad que quedarán afectados por la Ley de Obtención de Suelo del Govern, al considerar que es un "pelotazo urbanístico" y un "regalo" para los grandes promotores inmobiliarios.

En ese sentido, los cálculos de la formación ecosoberanista revelan que solo en el suelo urbanizable --nueve zonas--, esta ley supone 800 millones de euros de beneficios extraordinarios para los propietarios y las constructoras, según ha explicado MÉS per Palma en un comunicado.

"Martínez dice que no se construirá en los núcleos tradicionales pero calla sobre los barrios que quedarán condenados a la especulación y a la saturación. El alcalde y el PP no tienen palabra. No es la primera vez que dicen una cosa y hacen la contraria", ha aseverado la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol.

Así, han pedido al primer edil que "dé la cara" y que explique qué barrios se verán afectados, puesto que esta ley del PP permite que "se construyan nuevos barrios sin los servicios públicos, los aparcamientos o las zonas verdes que necesitan los vecinos", por lo que, a su manera de ver, serán "barrios dormitorio".

"Más gente sin más servicios quiere decir escuelas masificadas, centros de salud colapsados y más coches dando vueltas sin encontrar aparcamiento. Todo esto a cambio de regalar centenares de millones de euros a los grandes promotores", ha alegado Truyol.

Por eso, ha incidido en que Martínez se "esconde dentro de su despacho" pero ha reclamado que "no puede seguir escondiendo la verdad, ni jugando con la paciencia de la gente", ha remarcado Truyol. "Todo lo hacen para que unos pocos hagan negocio al construir viviendas pero serán viviendas que las familias de Palma no podrán pagar", ha manifestado.

Además, ha recalcado que Martínez afirma que "no construirá en los núcleos tradicionales", algo que ha puesto en duda al ser una ley "escrita por la presidenta del Govern, Marga Prohens, y ha recriminado que pueda implicar que haya "barrios de primera y barrios de segunda".

"¿Tal vez el PP cuenta los votos que perderá en cada barrio? El PP no piensa en la gente. No piensa en las familias que tienen derecho en una casa dentro de un barrio con escuelas, centros de salud y un parque. Todo lo que tocan es para hacer negocio, no para mejorar la vida en los barrios ¿Martínez excluirá Son Sardina pero condenará a Son Cladera?", ha planteado Truyol.

Para MÉS per Palma, la "falta de explicaciones" del alcalde es un gesto de "cobardía y de sumisión" a los intereses privados, por lo que ha defendido que "si cree que este plan es bueno, que lo explique abiertamente". Sin embargo, ha argumentado que es "indefendible" y por eso "calla". "El silencio del PP es una confesión", ha indicado la regidora.

Por estos motivos, MÉS per Palma ha hecho un llamamiento a los vecinos a "organizarse" y a "defender la ciudad", porque, a su manera de ver, "no se puede permitir que Palma sea un tablero del Monopoly donde la especulación sea la reina y las familias tengan que sobrevivir", sino que la ciudad es para "vivir", no para "enriquecer a los promotores", ya que la gente merece "barrios vivos, no barrios vendidos".