MÉS per Palma 'premia' a Jaime Martínez por su "incapacidad" para dialogar. - MÉS PER PALMA

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha otorgado este sábado al alcalde, Jaime Martínez, uno de los Premios Sinofós, por su "incapacidad de establecer un diálogo", en el marco de los Premios Sinofós.

Los ecosoberanistas han recuperado este sábado estos galardones como una reivindicación de una ciudad más justa, verde y habitable.

En el discurso de conclusión, el candidato de MÉS per Palma a la alcaldía, David Pujol, ha vinculado la indignación que representa el premio concedido a Jaime Martínez con la necesidad de un cambio de rumbo en la ciudad.

"No sabemos si el premio Palma Indignada lucirá mucho en el despacho de Cort, pero lo que es seguro es que hay mucha gente que considera que te lo has ganado", ha afirmado Pujol, que ha ironizado sobre el galardón concedido al alcalde del PP.

El candidato ha hecho hincapié en las dificultades cotidianas de la ciudadanía, especialmente en el acceso a la vivienda y el aumento del coste de la vida.

"La gente que no puede pagar un alquiler en su ciudad, que ve como el coste de la vida no para de crecer y que tiene que hacer equilibrios para llegar a final de mes", ha afirmado.

También ha criticado la transformación de los barrios en escaparates turísticos y la falta de escucha a las entidades y los colectivos que trabajan por una Palma más justa y habitable.

Pujol ha defendido que los premios son una oportunidad para poner en valor otra manera de entender la ciudad. "Palma no es solo lo que pasa dentro de los despachos de Cort. Palma es la gente que se organiza, que se moviliza, que defiende sus barrios, que cuida a las personas, que protege la cultura, que reivindica sus derechos y que no se resigna", ha añadido.

El ecosoberanista ha reivindicado el trabajo de las entidades y asociaciones que, desde diferentes ámbitos, defienden el bien común y reclaman ser escuchadas.

"Esta es la Palma que nos interesa. La Palma de la gente normal. La Palma que demasiadas veces queda fuera de las prioridades del gobierno municipal", ha apuntado.

El candidato de MÉS per Palma ha situado la vivienda y el coste de la vida entre los principales retos que tiene que afrontar la ciudad.

"Queremos una Palma donde la gente pueda vivir sin tener que irse porque no puede pagar un alquiler. Donde nadie tenga que destinar la mayor parte de su sueldo a pagar un techo. Donde el coste de la vida no condene a las familias a vivir con angustia", ha reclamado.

Ante esta realidad, el candidato ha reivindicado el proyecto de MÉS per Palma como una alternativa capaz de convertir la indignación en una propuesta de futuro.

TRES COLECTIVOS QUE DEFIENDEN PALMA

En esta edición, MÉS per Palma ha reconocido a la Asamblea 0-3 años, por su movilización en defensa de una red pública de escuelas infantiles suficiente, accesible y de calidad, y por su contribución a situar la educación de los primeros años de vida como una política fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades.

También ha sido premiada la asociación de vecinos de Sa Calatrava, por su compromiso con el barrio y, especialmente, por la defensa de los bellasombra y por la celebración de los 50 años de las fiestas del barrio.

El tercer reconocimiento ha estado para la asociación de vecinos de Ses Veles, por su lucha en defensa de la fachada marítima y contra el megaproyecto de GESA.

MÉS per Palma ha destacado su reivindicación de un futuro para este espacio que se decida con transparencia, debate público y participación ciudadana.

Finalmente, el premio a 'la Palma más indignada' ha recaído en el alcalde de Palma, Jaime Martínez, por su incapacidad de establecer diálogo y llegar a acuerdos con numerosas entidades de la ciudad.

Los Premios Sinofós, celebrados en el CEIP Aina Moll, han vuelto así a reconocer la ciudadanía que se organiza para defender una Palma más justa, más verde y más habitable.