MÉS per Palma propone a Cort redactar una declaración institucional para condenar el "ataque" a la flotilla a Gaza

Truyol carga contra el Gobierno español por "renunciar" a proteger a los integrantes de la misión humanitaria

PALMA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha propuesto la convocatoria urgente de una junta de portavoces y la presentación de una propuesta de declaración institucional del Ayuntamiento de Palma para condenar el "ataque y bloqueo" por parte del ejército israelí contra la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza.

La portavoz de los ecosoberanistas en Cort, Neus Truyol, ha exigido al alcalde de Palma, Jaime Martínez, que reclame el amparo inmediato para la regidora de Unidas Podemos en el Consistorio, Lucía Muñoz, quien se encuentra a bordo de una de las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud.

La misma medida ha pedido para las otras dos vecinas de Palma que integran la misión humanitaria, según ha informado MÉS per Palma en un comunicado.

"No puede haber neutralidad ante el genocidio y la vulneración flagrante del derecho internacional", ha sostenido Truyol.

MÉS per Palma ha propuesto que el Ayuntamiento redacte una declaración institucional que recoja "una condena explícita del ataque contra la flotilla y una exigencia al Gobierno español y a la Unión Europea para que suspenda el acuerdo de asociación de Israel, le imponga sanciones y actúe con diligencia para garantizar la liberación y seguridad de las personas detenidas".

Para la portavoz de los ecosoberanistas, el "ataque" perpetrado por las fuerzas militares israelíes "no es un incidente aislado" sino que forma parte de "una estrategia de intimidación y de guerra psicológica contra misiones civiles y pacíficas protegidas por el derecho internacional".

"Callar sería convertirnos en cómplices. Las instituciones deben reacción", ha subrayado Truyol.

CRÍTICAS AL PSOE Y RECLAMOS A MARTÍNEZ

MÉS per Palma también ha reprochado al Gobierno, "con el PSOE al frente", que haya "abandonado a la flotilla y a sus integrantes, renunciando a ejercer con la máxima diligencia su obligación de protegerles".

"Es intolerable que el Gobierno envíe una embarcación de la Marina al lado de la flotilla que después se limita a mirar hacia otro lado mientras ciudadanos y ciudadanas del Estado, entre ellas tres mallorquinas, sufren la represión de Israel", ha dicho la regidora ecosoberanista.

Truyol también ha considerado que Martínez, como alcalde, tiene la "obligación política y moral de defender los derechos y la seguridad" de las vecinas de la ciudad que están embarcadas en la flotilla.

"El silencio institucional es insoportable. Exigimos al Ayuntamiento que reclame oficialmente su protección y la de las otras activistas", ha insistido.

Este episodio, para la formación, "es un nuevo paso en la espiral del genocidio contra Gaza", por lo que ha llamado a la ciudadanía a sumarse a las movilizaciones de apoyo al pueblo palestino.

"Palma debe ser el altavoz de la paz, los derechos humanos y la solidaridad internacional", ha sentenciado Truyol.