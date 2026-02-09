MÉS per Palma propone limitar la compra de viviendas para vivir o alquiler social y más impuestos a ventas especulativas

El diputado de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, y la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, en rueda de prensa. - MÉS PER PALMA

PALMA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha presentado dos propuestas para "parar los pies de los especuladores inmobiliarios" y que en la ciudad solo se permita la compra de viviendas para uso residencial o al alquiler social, junto con una subida de impuestos a quienes hagan "ventas especulativas".

La formación ecosoberanista ha recriminado a PP y el PSOE que hayan sido "incapaces" de aplicar "ninguna medida realmente efectiva para frenar la especulación en este ámbito" y advierte que el problema "no está originado por causas técnicas, sino por falta de voluntad política", según ha explicado MÉS en un comunicado.

"Hay datos que claman al cielo y la Administración tiene herramientas legales para dar soluciones. Lo que falta es valentía política", ha afirmado la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol.

En ese sentido, ha señalado que Palma no tendría que ser un lugar donde "unos pocos hacen negocio, ni un callejón sin salida para la mayoría", por lo que ha reivindicado que "las viviendas son para vivir, no para especular."

La primera de las propuestas de MÉS por Palma reclama que Palma sea declarada zona de mercado residencial tensionado. En este marco, además, la formación propone que solo se puedan comprar viviendas que se destinen a residencia habitual o a alquiler social.

"Esto permitiría evitar que el parque residencial quedara capturado por la compra especulativa. Cuando los alquileres de Palma están tensionados, no se puede gobernar como si no pasara nada", ha defendido el diputado en el Congreso de Sumar MÉS, Vicenç Vidal.

Al mismo tiempo, ha defendido que la vivienda es "para vivir" y, a su juicio, la norma tendría que ser que "quien la compra, residiera o que la pusiera en alquiler social".

RECARGOS DE HASTA EL 60% EN LA PLUSVALÍA

La segunda medida de MÉS per Palma es impulsar una reforma fiscal para que la reventa rápida de viviendas, que han puntualizado que "es la que alimenta la especulación, salga más cara y pague muchos más impuestos".

Esto han sostenido que se debe hacer mediante recargos progresivos sobre el IRPF y sobre la plusvalía según el tiempo de tenencia. En caso de venta antes de los tres años --lo que han definido como "ultraespeculación"-- han planteado un recargo del 60% sobre la ganancia. En caso de venta entre los tres y los cinco años --"especulación"--, habría un recargo de entre el 40 y el 50%.

Del mismo modo, ha propuesto "recargos adicionales" en los casos de los grandes tenedores y una "recaudación finalista" destinada a ampliar el parque público de viviendas de alquiler social, a través de la construcción, la compra y la rehabilitación.

En ese sentido, han puesto el ejemplo del caso de la compra de una vivienda por 600.000 euros y de su venta pasado un año por un millón de euros, la ganancia sería de 400.000 euros. MÉS ha explicado que, con el modelo actual, los impuestos a pagar por parte del vendedor sería de casi 100.000 euros de IRPF por la ganancia patrimonial y unos 2.000 euros por la plusvalía municipal. El total sería de 102.000 euros, que equivale al 25% de la ganancia de la venta especulativa.

Con la propuesta de MÉS, en el caso de la venta en menos de tres años de tenencia de la vivienda, al IRPF actual se le añadiría un recargo del 60% de la ganancia, es decir los 100.000 euros más 240.000 euros.

En cuanto a la plusvalía municipal se le añadiría también un recargo y subiría hasta los 10.000 euro. El total seria de 350.000 euro, que equivaldría al 87% de la ganancia de la venta especulativa.

"Hoy un especulador puede ganar 300.000 euros solo por comprar y vender un piso durante el año siguiente. Con la propuesta de MÉS, la reventa rápida dejaría de ser un negocio. Si la especulación sale cara, las familias ganan", ha explicado Vidal.

QUE ESPECULAR "SALGA CARO" PARA QUE LA VIVIENDA SEA "UN HOGAR"

"Si especular les sale barato, lo harán mucho más. Si especular les sale caro, la vivienda volverá a su función de toda la vida: ser un hogar donde vivir", ha remarcado Truyol.

La representante local ha censurado que "tanto el PP, como el PSOE están de parte de quienes más tienen", mientras que ha alegado que MÉS "defiende los derechos de los palmesanos de vivir en su ciudad".

MÉS per Palma ha justificado la necesidad de estas medidas a partir de los datos oficiales del Catastro de 2023, que muestran "un patrón claro de acumulación y de compra inversora". En 2023 se compraron 1.371 viviendas en Baleares y el 54%, o sea 740, fueron adquiridos por empresas.

"El 29% de propietarios en Baleares el 2024 tenían tres o más viviendas en propiedad. Estos porcentajes no dejan de crecer los últimos años. Es un proceso de acumulación de muchas viviendas en pocas manos y la vivienda está secuestrada, por lo que hay que actuar ya", ha señalado Vidal.

Truyol ha planteado el dilema de entre "el derecho de vivir en Palma o dejarla en manos de los especuladores". "MÉS per Palma elige la gente y exige a los gobiernos municipales y del Estado a dejar de poner excusas y a tener, por una vez, la valentía de aplicar medidas efectivas", ha rematado.