MÉS per Palma propone limitar el precio del alquiler de locales comerciales para "proteger" el comercio de proximidad. - MÉS PER PALMA

ALMA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha propuesto limitar el precio del alquiler de los locales comerciales con el objetivo de frenar el cierre del comercio de proximidad y evitar que sea sustituido por franquicias y negocios orientados al turismo.

El candidato de la formación a la Alcaldía de Palma, David Pujol, ha presentado este lunes la medida durante un acto frente a una antigua mercería, en el centro de la ciudad, donde el partido ha realizado una acción simbólica para denunciar que el incremento de los alquileres comerciales está provocando la desaparición de establecimientos tradicionales.

Pujol ha explicado que la propuesta se plantea para las zonas que la formación considera sometidas a una mayor presión, como el centro histórico, el Eixample y Santa Catalina.

Según ha señalado, se trata de las áreas "más turistizadas" de la ciudad, donde, a su juicio, un negocio dirigido al turismo resulta más rentable que uno orientado a los residentes, lo que contribuye al cierre del comercio de barrio.