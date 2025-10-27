MÉS per Palma propone recuperar el mapa del censo de actividades para planificar la ciudad "con sentido común"

PALMA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha propuesto recuperar el mapa del censo de actividades para planificar la ciudad "con sentido común".

En una nota de prensa, MÉS per Palma ha criticado que el gobierno del PP en el Ayuntamiento ha eliminado de su web el mapa del censo de actividades, una herramienta, a su juicio, clave que servía para que los ciudadanos conocieran la realidad comercial de la ciudad y garantizar de este modo una planificación urbana más equilibrada.

Una decisión, ésta, que, según ha lamentado la formación ecosoberanista, ha dejado "sin actualización ni control" a 16 barrios: el Centro histórico, Portopí, El Terreno, Son Armadans, Santa Catalina, Es Jonquet, Camp d'en Serralta, Es Fortí, Bons Aires, Plaça de Toros, Arxiduc, Marquès de la Fontsanta, Pere Garau, Foners, Es Molinar y Can Pere Antoni. "El PP ha apagado una herramienta de transparencia y de planificación que servía para entender como respira Palma. Ahora gobiernan a ciegas, sin datos y de espaldas a los barrios", ha denunciado la regidora de MÉS per Palma, Kika Coll.

PROPONE RECUPERAR Y AMPLIAR EL CENSO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Ante esta situación, MÉS per Palma ha exigido que el mapa del censo de actividades vuelva a estar activo y accesible públicamente a través de un visor cartográfico en la web municipal. El partido ha propuesto también que el censo se revise cada seis meses y que se incorpore un mecanismo de participación ciudadana, para que vecinos y comerciantes puedan alertar de desequilibrios o conflictos de convivencia entre actividades y residentes. "Los vecinos y los pequeños comerciantes tienen que poder expresar su opinión. No queremos barrios masificados ni desiertos comerciales; queremos una ciudad viva, diversa y equilibrada", ha afirmado Coll.

Hay que recordar que el mapa del censo de actividades, creado durante la legislatura pasada bajo el mandato de MÉS, recogía datos georreferenciados de comercios, oficinas bancarias, bares, hoteles, farmacias, locales religiosos y aparcamientos. Era por tanto, han defendido desde la formación ecosoberanista, una herramienta que permitía detectar desequilibrios y planificar políticas para mejorar la convivencia y la calidad de vida. A día de hoy, con su desaparición, zonas como Santa Catalina o Es Molinar sufren "más saturación", mientras que otros como Es Fortí o Foners "ven desaparecer el pequeño comercio". "Sin mapa no hay brújula. El PP ha decidido gobernar sin herramientas. Y esto condena a los barrios a la desigualdad y a la improvisación", ha remarcado Coll.

EL NUEVO MERCADILLO ALEMÁN, UN EJEMPLO DEL "DESGOBIERNO" DEL PP

Por otro lado, MÉS per Palma se ha referido al anuncio de la llegada de un nuevo mercadillo navideño alemán al Parque de Sa Feixina, gestionado por una empresa privada de fuera de las Baleares, que ha indignado a los feriantes y artesanos locales, que se sienten desplazados e ignorados por Cort.

Para el partido ecosoberanista, este caso es la prueba más clara de "la falta de planificación y de sensibilidad del PP hacia el comercio local". "Lo que está pasando con este mercadillo es el reflejo de lo que denunciamos: sin planificación ni participación, Palma se convierte en un escaparate para unos pocos y en una pesadilla para las personas que trabajan en ella cada día", ha afirmado Kika Coll.

MÉS RECLAMA UNA APUESTA POR UN COMERCIO DIVERSO Y SOSTENIBLE

Además, MÉS per Palma ha instado al área de Comercio a promover la diversificación empresarial y a fomentar el emprendimiento local, con incentivos para negocios innovadores y sostenibles que ayuden a revitalizar los barrios y a crear ocupación de calidad.

"Palma no necesita más franquicias ni más desigualdades. Necesita oportunidades para la gente que vive y trabaja en los barrios", ha subrayado la regidora ecosoberanista.

MOCIÓN EN EL PLENO

MÉS per Palma llevará esta propuesta al próximo pleno del Ayuntamiento y ha advertido que "no se va a permitir que el PP convierta Palma en una ciudad sin rumbo ni participación".

"Recuperar el mapa del censo de actividades es recuperar el derecho de los palmesanos a decidir como quieren que sea su ciudad", ha concluido finalmente Kika Coll.