MÉS per Palma propone reducir las terrazas y una moratoria a bares o restaurantes en zonas saturadas

Archivo - Terrazas y turistas en la plaza de Cort de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 18 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma defenderá en el próximo pleno municipal una iniciativa para reducir el espacio que ocupan las terrazas y una moratoria para bares o restaurantes en barrios considerados como saturados, para que no se otorguen nuevas autorizaciones, ni nuevas ampliaciones de terrazas en los barrios con más conflictividad.

El objetivo de la moción es impulsar acciones para hacer frente al "aumento insostenible" de la presión turística, que tiene como consecuencias la "contaminación acústica" y la "pérdida de calidad de vida a los barrios".

En un comunicado, la formación ha señalado que el gobierno del PP ha dado "barra libre a la privatización del espacio público" y "ha agravado los problemas de convivencia", al "eliminar controles" y "facilitar la expansión de bares y restaurantes".

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha advertido que Palma no puede ser que el Ayuntamiento "venda cada metro cuadrado de la ciudad al negocio turístico" y que lo haga mientras "los palmesanos pierden derechos básicos, como descansar, andar o dormir".

La propuesta de MÉS llega después de las movilizaciones vecinales convocadas bajo el lema 'El ruido es tortura' y de la reciente sentencia del TSJIB que reconoce la "tortura acústica" sufrida por los residentes en la Plaza de Toros de Palma.

La iniciativa también plantea recuperar la distancia mínima entre establecimientos de restauración para evitar la aglomeración de personas o volver a poner a disposición de los ciudadanos el censo de actividades que se hizo la pasada legislatura. Esto permitiría consultar las licencias otorgadas a los establecimientos de su barrio y aprobar un "plan intensivo" de inspecciones durante la temporada turística para "erradicar los incumplimientos de las normativas de ruidos".

Además, la formación también plantea la reducción del espacio ocupado por las terrazas en las plazas y en las calles para peatones, con el objetivo de "garantizar un uso más justo y equilibrado del espacio público".

"Cuando una plaza pública deja de ser un espacio de convivencia y se convierte en una terraza infinita, lo que falla es el modelo de ciudad", ha afirmado Truyol.

Para MÉS, barrios como Santa Catalina, es Jonquet, sa Llotja, Cort, el Puig de Sant Pere, Bons Aires, Pere Garau, la plaza de Toros, s'Arenal o Can Pastilla sufren una ocupación "desbordada" del espacio público, que se "acentúa durante la temporada alta", con aceras "impracticables", ruidos "constantes" e "incumplimientos reiterados de la normativa municipal".

La formación ha recordado que las evidencias científicas alertan de los efectos de los ruidos sobre la salud cardiovascular y mental, y considera "muy grave" que los vecinos hayan tenido que ir a los tribunales para "defender derechos fundamentales".

"Hay gente que vive atrapada dentro de su casa, sin descanso y sin ninguna protección institucional. Esto no es convivencia, es una expulsión silenciosa de los barrios", ha manifestado Truyol.

MÉS per Palma ha acusado al gobierno municipal de haber eliminado herramientas de control y transparencia impulsadas durante las anteriores legislaturas progresistas, como el mapa público que permitía consultar las licencias de actividades en los barrios o las limitaciones urbanísticas que "evitaban la saturación comercial".

Para la formación, las políticas actuales "aceleran la turistificación y el colapso", lo que hace "más grande el monstruo del monocultivo económico" que "expulsa los ciudadanos" y hace "desaparecer la vida de los barrios".

"El PP ha decidido poner una alfombra roja a los intereses económicos de unos pocos mientras los barrios pierden identidad, comercios de proximidad y calidad de vida. Gobernar Palma también es saber poner límites y si no se actúa ahora, la ciudad será inhabitable para la mayoría de los palmesanos", ha alegado.