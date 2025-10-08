MÉS per Palma reivindica en un acto el trabajo colectivo para transformar la ciudad

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha reivindicado en un acto celebrado la tarde de este miércoles en la plaza Llorenç Bisbal el trabajo colectivo realizado para transformar la ciudad y reafirmar su compromiso con los retos venideros.

En el encuentro se han repasado los "principales logros" conseguidos gracias al trabajo de los ecosoberanistas como son "la defensa del territorio y el medio ambiente, la lucha por la vivienda digna, las limitaciones al turismo, la promoción de la cultura, el patrimonio y la lengua y las políticas sociales pioneras", ha indicado la formación en un comunicado.

"Si no fuese por MÉS, el Parc de la Mar sería un aparcamiento, el alquiler turístico sería legal en toda la ciudad y Palma sería mucho más gris", ha defendido el conductor del evento, Àlex Charles.

Durante la velada, que ha constado de una cena y un acto reivindicativo, se han recordado figuras como Jaume Obrador y se ha rendido homenaje a la exconsellera Fina Santiago y a las militantes Maria Bonnín y Dolores Fortesa.

"Hemos demostrado que otra Palma es posible. Si fuimos capaces de transformar la ciudad antes, lo volveremos a hacer. Queda mucho trabajo por hacer en vivienda, movilidad, cultura, medio ambiente... MÉS es capaz de liderar políticas valientes y necesarias para mejorar la vida de la gente", ha señalado la portavoz del partido, Neus Truyol.

La también regidora en el Ayuntamiento de Palma ha advertido que "las políticas del PP y de la extrema derecha ponen en riesgo los avances conseguidos".

"Las derechas gobiernan para que los grandes promotores turísticos e inmobiliarios hagan negocios millonarios, mientras en MÉS tenemos a los vecinos como protagonistas", ha subrayado, quien ha considerado que son los ecosoberanistas quienes lideran "las políticas de izquierdas de esta tierra".