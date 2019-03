MÉS per Palma retira los lazos de su balcón del Ayuntamiento y cuelga una bandera morada y otra LGTBI

MÉS PER PALMA

Publicado 29/03/2019 14:25:47 CET

Califica la decisión de la Junta Electoral como un "ataque directo a la libertad de expresión y de ideas"

PALMA DE MALLORCA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha retirado los lazos expuestos en el balcón de las dependencias que tiene asignadas en el edificio del Ayuntamiento de Palma y en su lugar ha colocado una bandera morada, en referencia al movimiento feminista, y otra LGTBI.

Así lo ha anunciado la formación en una nota de prensa difundida después de que la Junta Electoral Provincial haya resuelto mantener la orden de retirar los lazos exhibidos en una de las fachadas del Ayuntamiento, a pesar de que no se tratara de lazos amarillos sino cuatribarrados.

Al respecto, MÉS per Palma ha manifestado que consideran la decisión de la Junta Electoral como "un ataque directo a la libertad de expresión y de ideas y una regresión democrática".

En este sentido, los ecosoberanistas palmesanos han acusado a la Junta Electoral de "tomar parte para dar validez a los argumentos de la extrema derecha", algo que consideran "inaudito". Cabe recordar que la orden de retirar los lazos se produjo a raíz de una denuncia de Vox.

MÉS per Palma presentó alegaciones a la orden de la Junta, con las que argumentaba que no se debían retirar los símbolos porque eran lazos por la lengua colocados en 2013, y no hacían referencia a la causa del 'procés', como había afirmado Vox en su denuncia. Con la resolución de este recurso, MÉS cree que la Junta Electoral "ha perdido toda legitimidad y autoridad, dado que ha entrado a valorar e interpretar la simbología del lazo con la bandera, aunque que es ampliamente reconocido socialmente este lazo como símbolo en defensa de la lengua catalana y la inmersión lingüística".

MÉS per Palma ya explicó este jueves que los lazos cuatribarrados fueron colgados en el 2013, durante el Govern de José Ramón Bauzà, "en apoyo a la lucha de los docentes y en defensa de la lengua catalana" frente a la política lingüística del PP. "Desde entonces, han pasado hasta tres elecciones, y en ningún momento nadie ha considerado que fuera simbología en defensa del proceso de independencia de Cataluña", han protestado.

Por ello, MÉS per Palma ha colgado una bandera LGTBI y una morada y apuntan que "no tienen ninguna vinculación con la denuncia interpuesta por Vox". El balcón de MÉS per Palma está situado en una de las fachadas laterales del edificio de Cort, que da a la Plaza de Santa Eulalia.

EL LAZO DEL PARLAMENT CAMBIA POR UN SÍMBOLO DE NOVELAS DE FICCIÓN

La denuncia de Vox y el consiguiente requerimiento de la Junta Electoral también incluían un símbolo colgado en el despacho de MÉS en el Parlament, que en este caso sí era un lazo amarillo. MÉS ha respondido a la orden de la Junta sustituyéndolo por el 'sinsajo' de la saga de ficción 'Los Juegos del Hambre', en color verde pistacho, el corporativo del partido.

En el universo de las novelas de Suzanne Collins, la protagonista luce un broche con este símbolo como emblema de la resistencia contra un Gobierno totalitario.