MÉS per Palma secunda la huelga general y no asistirá a las comparecencias de presupuestos de Cort este miércoles

MÉS per Palma secunda la huelga de este miércoles y no asistirá a las comparecencias de presupuestos de Cort - MÉS PER PALMA

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma secundará la huelga general convocada para este miércoles y no asistirá a las comparecencias de presupuestos que tendrán lugar mañana en el Ayuntamiento de la capital mallorquina.

La formación ha explicado este martes en un comunicado que anima a la ciudadanía a participar en las movilizaciones para defender el derecho a la vivienda y contra el encarecimiento de la vida.

El candidato de MÉS a la alcaldía, David Pujol, ha afirmado que secundarán la huelga porque "tener un trabajo ya no garantiza tener una casa", a lo que ha añadido que no pueden aceptar que "miles de personas tengan que escoger entre pagar el alquiler, llenar la nevera o llegar a fin de mes".

MÉS per Palma reclama limitar los precios de los alquileres, declarar la ciudad zona de mercado residencial tensado y ampliar el parque público de vivienda asequible. También exige limitar la compra de viviendas por parte de no residentes y combatir la especulación inmobiliaria.

"Las casas están para vivir, no para hacer negocio. Necesitamos viviendas asequibles y salarios dignos, no más privilegios para los fondos buitres", ha defendido Pujol.

Los precios del alquiler en Palma, han insistido, superan la media estatal y comprar una vivienda resulta "inalcanzable" para buena parte de la población. Mientras tanto, el encarecimiento de los alimentos y de los servicios básicos "castiga a las economías familiares".

La formación ha acusado a los gobiernos del PP de priorizar los intereses inmobiliarios por encima de las necesidades de la ciudadanía. En este sentido, la portavoz del grupo municipal, Neus Truyol ha explicado que su decisión de no asistir a las comparecencias de los presupuestos para que secundar la huelga es "coherente" con su compromiso con el derecho a la vivienda.