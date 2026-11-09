MÉS pide aplazar toda la actividad parlamentaria prevista para el miércoles por la huelga general

El diputado de MÉS Per Mallorca Lluis Apesteguia interviene durante la segunda jornada del Debate de Política General de Baleares, en el Parlament Balear, a 21 de octubre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha solicitado que el Parlament aplace toda la actividad parlamentaria prevista para el próximo miércoles 11 de noviembre con motivo de la huelga general por la vivienda convocada por las organizaciones sindicales y sociales.

El portavoz parlamentario de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, ha considerado que mantener la actividad "puede generar una presión sobre los trabajadores" de la Cámara autonómica, quienes se podrían "sentir condicionados a no secundar" el paro para garantizar el buen funcionamiento de la institución.

MÉS, en un comunicado, ha recordado que la huelga es un derecho fundamental reconocido por la Constitución y que una institución pública no puede organizar su actividad de manera que la huelga de su personal "quede neutralizada o que ejercerla se convierta en una carga personal".

En este sentido, la formación ha considerado que la reprogramación de la actividad prevista para el miércoles --cuando habitualmente se celebran varias comisiones, la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces-- es "una de las alternativas menos restrictivas" para compatibilizar el funcionamiento de la Cámara con el ejercicio de este derecho "con una afectación limitada".

"El Parlament tiene la obligación de garantizar que el derecho a la huelga es real y efectivo y no puede coartar con un calendario que condicione a su personal. Trasladar la actividad de un día a otro es una decisión de organización interna que no toma partido por los motivos de la huelga, pero que permite que cada trabajador decida libremente si la quiere secundar", ha afirmado Apesteguia.

La propuesta de los ecosoberanistas es que toda la actividad prevista para el miércoles se traslade al viernes 13 de noviembre, ya que es un día ordinario en el que no hay ninguna sesión parlamentaria convocada.