MÉS per Sa Pobla presenta a Biel Payeras como candidato a la alcaldía para las elecciones de 2027

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Sa Pobla ha presentado a Biel Payeras como candidato a la alcaldía del municipio para las elecciones de mayo de 2027.

Lo ha hecho en un acto este sábado en Can Planes, conducido por Maria Magdalena Amengual, y que ha contado la intervención de Antoni Simó Tomàs, que ha encabezado la candidatura del partido en Sa Pobla en las elecciones de 2015, 2019 y 2023.

Según ha señalado la formación en una nota de prensa, Payeras es graduado en Ciencias Políticas, regidor del Ayuntamiento y conseller insular del Consell de Mallorca desde 2025.

Tiene 32 años y, para los ecosoberanistas, "representa una nueva generación que sume el reto de encabezar el proyecto con una trayectoria consolidada en Sa Pobla".

"Su candidatura combina el conocimiento del funcionamiento del Ayuntamiento y la experiencia institucional con la voluntad de abrir una nueva etapa al frente de MÉS per Sa Pobla.

La presentación ha contado con la presencia del coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, y ha reservado un espacio para reconocer a las personas que han encabezado MÉS per Sa Pobla a lo largo de los años.