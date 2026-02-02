MÉS per sa Pobla recalca que en 15 años no se han abierto expedientes por llevar burka en edificios municipales

PALMA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per sa Pobla ha mostrado su rechazo a la moción presentada por Vox en el Ayuntamiento de sa Pobla para prohibir la entrada a dependencias municipales en caso de llevar la cara tapada y ha señalado que en 15 años no se ha expedientado a nadie por llevar burka o prendas similares.

De este modo, la formación ecosoberanista ha avanzado que votará en contra de la iniciativa presentada por Vox que se debatirá en el pleno de este jueves, al considerar que es "innecesaria, descontextualitzada y alejada de la realidad del municipio", según han explicado MÉS per sa Pobla en un comunicado.

El grupo municipal ha recordado que sa Pobla ya vivió un episodio similar en 2011, cuando el PP aprobó una ordenanza sobre esta cuestión, al alegar también motivos de "seguridad e identificación".

"Quince años después, el balance es claro y es que no se ha abierto ningún expediente ni se ha detectado ninguna incidencia, hecho que evidencia que se legisló sobre un problema que no existía", han apuntado.

En ese sentido, han remarcado que cuando se regulan situaciones que "no pasan, no se mejora la convivencia, sino que se está genera alarma social".

El grupo municipal ha reivindicado que la convivencia en el municipio ha funcionado históricamente "con normalidad, gracias al diálogo, a los servicios públicos y al respeto mutuo", y no a través de "prohibiciones preventivas, ni de discursos que señalan a colectivos concretos".

MÁS per sa Pobla ha argumentado que ya existen herramientas administrativas "suficientes" para garantizar la identificación de las personas en aquellos trámites donde es necesario, "sin necesidad de aprobar nuevas normas que no responden a ninguna necesidad real".

"Esta moción no resuelve ningún problema cotidiano de la ciudadanía de sa Pobla y solo contribuye a desviar la atención de las verdaderas prioridades sociales", han añadido.

El grupo municipal ha reiterado que los ayuntamientos "no tienen que ser espacios de confrontación cultural", sino "herramientas útiles para mejorar la vida de la gente".

"MÉS per sa Pobla defiende una acción política centrada en la vivienda, el coste de la vida, los servicios públicos, la cohesión social y los derechos de todas las personas, por lo que votará en contra para reafirmar su compromiso con una convivencia construida desde el respeto, el rigor y las prioridades reales del municipio", ha sostenido.