MÉS pide actualizar el Derecho Civil balear para no dejar "desamparadas" a familias de personas con discapacidad

Lluís Apesteguia - MÉS PER MALLORCA

PALMA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha registrado una iniciativa en el Parlament balear para que el Consejo Asesor de Derecho Civil de Baleares impulse una reforma de la Compilación del Derecho Civil balear tras los cambios introducidos por la legislación estatal y, de esta manera, no se deje "desamparadas" a las familias de personas con discapacidad.

Según ha informado la formación, en el año 2021, el Gobierno central modificó la normativa sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, con lo que se eliminó la declaración de incapacidad, una figura sobre la que se sustentaba parte de la regulación del Derecho Civil balear.

Como consecuencia, explican, una de las instituciones jurídicas propias de Mallorca y Menorca, la sustitución ejemplar, ha quedado desfasada y "necesita una actualización legal para que las familias puedan seguir utilizándola con todas las garantías". Esta figura permite que los padres o madres de una persona con discapacidad puedan ordenar qué ocurrirá con su herencia cuando ellos falten, evitando situaciones no deseadas y aportando mayor seguridad al futuro de sus hijos.

Según ha explicado el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, reclaman que "un cambio en la legislación estatal no suponga la pérdida de una herramienta útil que durante años ha dado tranquilidad a muchas familias".

La iniciativa también reclama actualizar el derecho de morada y el derecho de habitación, dos figuras del Derecho Civil balear que también protegen a las personas con discapacidad.