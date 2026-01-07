MÉS pide celeridad al Govern en la elaboración del plan de gestión de la finca de Sa Bastida

Finca de Sa Bastida, en Alaró - MÉS PER MALLORCA

PALMA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha reclamado celeridad al Govern en la elaboración del plan de usos y gestión de la finca de sa Bastida, en Alaró.

En una nota de prensa este miércoles, la formación ha reivindicado que la adquisición de la finca se ha hecho en parte gracias a una enmienda que MÉS presentó en los presupuestos autonómicos de 2024 y que incorporaba 800.000 euros para esta compra.

El portavoz de MÉS per Alaró, Adolfo Collado, ha asistido a la visita del Govern a Sa Bastida y desde la formación han señalado las "contradicciones" de la presidenta autonómica, Marga Prohens.

"Ha afirmado que la finca representa los valores de la Serra de Tramuntana cuando todas sus políticas han ido, hasta ahora, encaminadas a desprotegerla", ha criticado el coordinador general del partido y portavoz en el Parlament, Lluís Apesteguia.

Igualmente, ha subrayado que Sa Bastida es rica en flora, fauna, agua y elementos etnológicos que ha detallado e inventariado Al Rum, la asociación cultural de Alaró, que ha jugado un papel "preponderante" en la compra de la finca.

En este sentido, ha recordado que la asociación remitió hace unos años al Consell de Mallorca y al Govern un estudio que destacaba los valores de la finca. Apesteguia ha trasladado su agradecimiento a la asociación y a su tarea "sin la cual la compra de la finca no hubiera sido posible".