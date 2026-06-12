MÉS pide al Govern medidas para garantizar el acceso de los centros educativos al transporte discrecional

Archivo - Varias niñas en un colegio de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha reclamado al Govern que impulse medidas urgentes para garantizar el acceso de los centros educativos al transporte discrecional de viajeros en condiciones "justas y asequibles".

La petición, que MÉS traslada en una proposición no de ley, nace ante el incremento continuado de los precios de los autocares y la falta de vehículos disponibles, especialmente durante la temporada alta, según ha señalado la formación en una nota de prensa.

Esta problemática, ha advertido, es "cada vez más grave" y provoca que muchos centros educativos tengan que renunciar a actividades pedagógicas o asumir costes "desproporcionados" que, en muchos casos, superan incluso el de la actividad prevista.

La diputada ecosoberanista Maria Ramon ha defendido que las necesidades educativas "no pueden quedar subordinadas a los intereses del mercado turístico".

"El derecho a la educación tiene que estar por encima de cualquier lógica especulativa", ha reivindicado, a la vez que ha subrayado que un centenar de centros educativos, junto con entidades y sindicatos, han alertado sobre las dificultades crecientes para acceder al transporte.

Según la parlamentaria, las actividades fuera del aula son una herramienta fundamental para el aprendizaje, el conocimiento del territorio y la educación ambiental. Así, ha alertado que limitar su acceso "genera desigualdades entre alumnado y empobrece la calidad educativa".

En este sentido, ha continuado Ramon, cuando un colegio tiene que cancelar una excursión porque no encuentra autocar o porque el precio es inasumible, "el que pierde es el alumnado". "Cuando esto se repite de forma sistemática, nos encontramos ante un problema estructural que requiere una respuesta política", ha reclamado.

La iniciativa de MÉS insta al Govern a establecer una tarifa regulada específica para el transporte escolar discrecional, diferenciada de los precios vinculados a la demanda turística, así como garantizar una cuota mínima de vehículos reservada para centros educativos durante los meses de mayor demanda.

Igualmente, la propuesta plantea la creación de un sistema de planificación anticipada de las salidas escolares, líneas de ayudas públicas para reducir los costes del transporte, mecanismos de contratación centralizada que eviten prácticas especulativas y adaptar el transporte público regular para que pueda dar respuesta a necesidades educativas concretas.

Por último, MÉS reclama que las actividades fuera del aula sean reconocidas institucionalmente como una parte esencial del derecho a la educación y que se cree un sistema de seguimiento anual, con la participación de la comunidad educativa, para analizar la evolución de los precios, la disponibilidad del servicio y el acceso real del alumnado a estas actividades.

"Las Islas no se pueden permitir que un modelo económico exclusivamente dependiente del turismo acabe limitando derechos tan básicos como la educación", ha concluido Ramon.