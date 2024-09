MÉS pide paralizar la modificación de la Ley de Toros que permitirá la presencia de menores de edad en corridas

PALMA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca han pedido este miércoles la suspensión de la comisión con la que PP y Vox quieren modificar la Ley de Toros para permitir la asistencia de menores de edad a las corridas de toros hasta que se produzca la comparecencia de la directora de la Oficina Balear de la Infancia y Adolescencia (OBIA), María del Mar Pulido Sancho, en el Parlament para dar su opinión sobre este tema.

En un comunicado, los ecosoberanistas han recordado que la función de la OBIA es la de velar por los derechos de la infancia y la adolescencia y han considerado que la modificación de la Ley que el PP pretende "supone todo lo contrario", ha indicado la diputada de MÉS per Mallorca, Marta Carrió.

Por su parte, la diputada de MÉS per Menorca, Joana Gomila, se ha preguntado si PP y Vox no tienen ninguna prioridad más que los niños vayan a las corridas de toros. Según su opinión, los 'populares' siguen "atados a las directrices de Vox" y no se detienen a pensar si esta medida es beneficiosa para la infancia.

MÉS pidió la semana pasada la comparecencia urgente de la directora de la OBIA para conocer su opinión sobre la asistencia de los menores a los toros e insisten en que esta entidad debe impulsar las recomendaciones internacionales en materia de protección de menores y que éstas, como el Informe de 5 de marzo de 2018 del Comité de los Derechos del Niño de la Convención sobre Derechos del Niño de la ONU, recogen la prohibición de la participación de niños y adolescentes en corridas de toros.

Además, el pasado mas de febrero Gomila ya pidió sin éxito a la OBIA emitir un informe sobre el impacto que puede suponer para los menores su asistencia a las corridas de toros, por lo que requiere la comparecencia de la directora de la OBIA para que explique la postura del órgano en torno a esta decisión.