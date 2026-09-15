MÉS pide paralizar las tarifas de residuos de Mallorca hasta que se revise la metodología para fijar los precios

La portavoz de Més per Mallorca en en el Consell, Catalina Inés Perelló. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha presentado una reclamación contra la aprobación definitiva de las tarifas de residuos de la isla para 2026 y pide que se paralice el procedimiento hasta revisar la metodología utilizada para fijar los precios.

Así lo ha explicado la formación este martes en un comunicado en que expresa que considera contradictorio que el Consell pretenda aprobar definitivamente unas tarifas calculadas con una metodología cuestionada, mientras el gobierno insular ha anunciado "nuevos informes jurídicos" y una auditoría "más potente y extensa" sobre la concesión de Tirme antes de adoptar decisiones sobre su futuro.

La portavoz de la formación en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha asegurado que la institución admite que es necesaria una auditoría "más profunda" para saber la situación de los costes, los ingresos y la rentabilidad de la concesión, por lo que "no tiene sentido" aprobar definitivamente las tarifas.

La formación considera "imprescindible" garantizar que cualquier nueva tarifa responda a los costes "reales" y a una metodología "plenamente justificada", sometida al "máximo control" y sin tener que recurrir "sistemáticamente" a aportaciones extraordinarias de recursos públicos.

En este sentido, MÉS aclara que con esta reclamación no pretenden "impedir" una reducción de la factura que asumen los municipios y la ciudadanía. "No estamos en contra de reducir la tarifa. Todo lo contrario", ha indicado Perelló, quien ha añadido que lo que no aceptarán es que la forma de bajar los precios continúe poniendo "millones de euros públicos" en una concesión que está en duda.

El Consell aprobó inicialmente en julio una reducción del 10% de la tarifa de residuos sólidos urbanos para 2026, que pasa de 114,95 a 103,46 euros por tonelada. También aprobó una modificación de crédito extraordinaria de 41,4 millones de euros para regularizar las tarifas de tratamiento de residuos.

Según los datos publicados por el propio Consell, 38 millones proceden de acuerdos con el Govern -25 millones corresponden al plan piloto de traslado de residuos de Eivissa y 13 millones al fondo de prevención y gestión de residuos-.

Esta nueva aportación llega después de que, desde finales de 2023, el Consell haya movilizado más de 103 millones de euros para contener, bonificar o regularizar las tarifas de Tirme, según los datos recogidos en el informe de la Intervención General.

Así, MÉS señala que el informe califica de "desfavorable" el impacto de la concesión para los intereses de la institución, cuestiona la fórmula tarifaria y alerta de los niveles de rentabilidad de la concesionaria.

Perelló ha insistido en que el debate no está en si la tarifa debe reducirse, sino en reflexionar sobre el dinero público que se está gastando sin esclarecer si el sistema de cálculo "es correcto" y si los beneficios de la concesionaria "están justificados".

RESIDUOS DE EIVISSA

MÉS también alerta de que la rebaja anunciada por el PP está directamente vinculada al traslado de residuos procedentes de Eivissa a Mallorca.

La formación sostiene que Consell ha explicado que la reducción del 10% se financia mediante una subvención del Govern de 50 millones de euros, distribuida en diez años, concedida al Consell de Mallorca como administración receptora de los residuos ibicencos.

Según MÉS, esta vinculación refuerza "aún más" la necesidad de esclarecer el modelo económico antes de aprobar definitivamente las tarifas, ya que, explican, el PP presenta la rebaja como si fuera "fruto de una mejor gestión", pero una parte "fundamental" de los recursos que la hacen posible proviene convertir Mallorca en receptora de los residuos de Eivissa.