MÉS plantea una modificación legislativa para incrementar el salario mínimo interprofesional en Baleares

Se basa en un estudio de CCOO que fija el coste que se considera esencial para vivir de forma digna en el archipiélago PALMA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca llevará al Parlament una iniciativa para proponer la modificación de un punto del estatuto de los trabajadores para incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI) en Baleares.

Lo ha informado el portavoz parlamentario de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, en una rueda de prensa ofrecida este viernes en la sede del partido en Palma.

Será a través de una proposición no de ley (PNL) que MÉS per Mallorca tratará de que los diferentes grupos parlamentarios se posicionen acerca de la posibilidad de modificar el punto 27 la ley estatal que regula el estatuto de los trabajadores para permitir que la administración fije en el archipiélago un SMI más elevado que en el conjunto de España.

La iniciativa debería después ser debatida, y eventualmente aprobada, en el Congreso de los Diputados, donde la formación tiene al diputado Vicenç Vidal, integrado en Sumar.

"Esperamos que el Parlament se pronuncie, pero el objetivo es la modificación de la ley. Por lo tanto, se está trabajado para conseguir las mayorías parlamentarias para hacer posible esta proposición de ley en el Congreso", ha señalado.

Según ha explicado Apesteguia, es una medida necesaria ante la existencia de "trabajadores pobres", es decir, personas que pese a tener un empleo reglado no son capaces de llegar a final de mes, acceder a una vivienda o llenar la cesta de la compra.

"Significa el fracaso absoluto del sistema. Un sistema económico debe servir para proveer a todas las personas de aquello que necesitan para vivir", ha subrayado.

Aunque el portavoz ecosoberanista ha considerado que en los últimos años se ha hecho un "buen trabajo" con las diferentes subidas del SMI, que se encuentra en 1.221 euros, esta cantidad no es suficiente para vivir de forma digna en Baleares.

MÉS per Mallorca ha basado su propuesta en los cálculos realizados por el sindicato CCOO, que recientemente publicó una tabla que fijaba como salario mensuales de referencia 2.166 euros en Mallorca, 1.947 en Menorca, 2.996 en Eivissa y 2.976 en Formentera.

"Por debajo de esta cifra no se puede llegar a final de mes", ha subrayado el portavoz parlamentario, quien se ha mostrado abierto a que en cada isla de Baleares se pueda fijar una cuantía diferente que atienda a sus diferentes realidades socioeconómicas.