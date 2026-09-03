MÉS propone implantar un sistema de préstamo y reutilización de material escolar para reducir gastos a las familias

La diputada de MÉS per Mallorca en el Parlament Maria Ramon. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha propuesto implantar un sistema de préstamo, reutilización y cobertura pública de los materiales escolares para tratar de reducir el impacto económico que cada año supone para las familias de Baleares.

La diputada ecosoberanista en el Parlament Maria Ramon, quien ha presentado la iniciativa en una rueda de prensa celebrada este jueves, ha exigido al Govern que ponga en marcha un plan de gratuidad de libros de texto y material en la etapa de educación pública universal.

La idea, según ha explicado el partido en un comunicado, es que esta iniciativa tenga cobertura universal, un calendario de implantación y una dotación presupuestaria suficiente.

Ramon ha considerado que el nuevo curso escolar que comenzará en escasos días "llega nuevamente marcado por el elevado coste de la vida" en Baleares y supondrá, de acuerdo con las últimas estimaciones, un desembolso de 673 euros por alumno.

"En Mallorca cada vez cuesta más vivir. La habitación, la compra y los gastos cotidianos se han disparado y, cuando llega septiembre, las familias deben afrontar de golpe una nueva factura de centenares de euros para que sus hijos e hijas puedan comenzar el curso. Volver a la escuela no puede ser un lujo", ha señalado.

En el marco de ese plan, ha defendido la formación, se debería crear un indicador anual del coste real de la escolarización en Baleares que permita conocer y hacer un seguimiento de los gastos que asumen las familias en libros, material escolar y digital, comedor, transporte y actividades educativas.

"Si queremos hacer políticas eficaces, lo primero es saber cuánto costa realmente aquello que decimos que es gratuito", ha reivindicado la diputada.

ACTUALIZACIÓN DE LAS AYUDAS

La ecosoberanista ha recordado que el curso pasado 296 centros participaron en el programa autonómico de libros y material didáctico, dotado con 3,15 millones de euros que se pudo complementar con aportaciones de las familias.

En ese sentido, ha pedido al Govern que haga público el porcentaje del coste real que cubre el programa, cuántos alumnos tienen cubierto todo el material, cuántos centros no participan y qué ahorro real representa para cada familia.

MÉS también ha reclamado que la política para reducir el coste de la escolarización "vaya más allá" del gasto inicial del mes de septiembre y que las cuantías y límites de ayudas como las de comedor "se actualicen teniendo en cuenta la evolución real del coste de la vida en las Ilsas".

El objetivo de esta medida, ha argumentado Ramon, es que el encarecimiento generalizado "no deje fuera" de las políticas públicas a las familias trabajadoras que tienen dificultades para asumir estos gastos.

La diputada, además, ha pedido extender las ayudas al transporte y las actividades complementarias. "La gratuidad no puede acabar en la puerta del aula. Si una actividad forma parte del proyecto educativo, ningún niño debería quedar fuera porque su familia no pueda asumir el coste del autocar o de la actividad", ha defendido.