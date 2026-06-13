MÉS ratifica las candidaturas al Parlament y al Consell con un equipo "preparado para liderar" Mallorca

Presentación de los candidatos de MÉS per Mallorca al Parlament y el Consell de Mallorca - MÉS PER MALLORCA

PALMA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha ratificado este sábado, en asamblea y por aclamación, las candidaturas que encabezarán las listas electorales de la formación en el Parlament y en el Consell de Mallorca en las elecciones de mayo de 2027.

Lluís Apesteguia y Maria Ramon serán las cabezas de lista en los comicios autonómicos, mientras que Miquel Oliver y Marta Català, liderarán las listas insulares.

Este sábado, después de la asamblea que ha proclamado las candidaturas, se ha celebrado un acto abierto de presentación en la plaza Francesc Garcia i Orell de Palma como "un punto de partida de un nuevo ciclo político" y con un equipo "preparado para liderar la Mallorca de los próximos años".

Durante el acto, Apesteguia ha defendido que su formación "no acepta la resignación como proyecto político". "Necesitamos un proyecto que ponga la vida de la gente en el centro, que entienda que la economía tiene que estar al servicio de las personas y no al revés y que proteja el territorio", ha reivindicado.

En este sentido, el actual portavoz ecosoberanista en el Parlament ha apostado por "garantizar que la gente pueda vivir, trabajar y construir su futuro aquí".

"Esperamos poder aportar las soluciones que la gente necesita", ha afirmado el ser preguntado por las expectativas de MÉS de cara a las elecciones. Finalmente, ha celebrado que la asamblea haya ratificado las candidaturas por aclamación.

De su lado, la número dos en las listas al Parlament, Maria Ramon, ha puesto el foco en la lengua y la educación, agradeciendo la tarea y lucha de los docentes, de las educadoras 0-3, auxiliares técnicos educativos y las familias que "luchan por unas condiciones dignas".

Durante la presentación oficial, el líder de MÉS en las listas insulares, Miquel Oliver, ha comparado la situación de la vivienda en la isla con el juego del 'Monopoly': "Vemos personas que acumulan viviendas mientras otras no pueden acceder ni al primero".

Por ello, el también alcalde de Manacor ha reivindicado que las casas "tienen que volver a ser un derecho y no un producto financiero".

Por su parte, Marta Català ha lamentado que Mallorca se encuentra en "una situación límite y necesita cambios valientes". A su criterio, es necesario reconocer que el turismo "no se ha traducido en un mejor bienestar" para los residentes.

"Mientras unos pocos se enriquecen a base de hacer negocio con nuestra isla, la inmensa mayoría de las familias trabajadoras de esta tierra no llegan a final de mes", ha dicho.