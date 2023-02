MÉS reclama que la administración estatal no ofrezca el catalán como "mallorquín" o "valenciano" en trámites telemáticos

Pantallazo de un trámite telemático del Ministerio de Justicia en el que se ofrecen valenciano y mallorquín al margen del catalán. - MÉS PER MALLORCA

PALMA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha presentado este jueves una Proposición No de Ley con la que reclama que la administración estatal no denomine el catalán como "mallorquín" ni "valenciano" en las opciones de idioma en trámites telemáticos.

En un comunicado, MÉS ha denunciado esta "división de la lengua" argumentando que "no tiene ninguna base filológica ni jurídica y supone una anomalía lingüística".

El comunicado iba acompañado de una captura de pantalla de un trámite para solicitar un certificado de nacimiento en la web del Ministerio de Justicia; en el idioma del certificado aparecen como opciones, además de castellano, gallego y euskera, valenciano y mallorquín.

La propuesta insta al Govern a dirigirse al Estado para defender la "normalización de la denominación unitaria de la lengua", es decir, 'catalán', en todos los trámites.

MÉS ha censurado que en algunos procedimientos se ofrezca el valenciano o mallorquín "como lenguas diferenciadas del catalán", "un ataque a la unidad de la lengua", para el diputado de MÉS, Joan Mas.

Los ecosoberanistas han remarcado que el 'Estatut d'Autonomia' establece en su preámbulo que la lengua catalana es la propia de Baleares, y que el catalán "tiene como dialectos el valenciano o el mallorquín".

Por ello, la lengua catalana "no debe ser menospreciada con diferenciaciones intencionadas", han advertido.

Además, "habría que saber con qué base un Ministerio decide dividir la lengua y con qué base un Ministerio lo hace y otro no", ha asegurado el diputado.