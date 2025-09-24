MÉS reclama información del expediente de Núria Riera y acusa al Govern de "oscurantismo"

Archivo - El diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha reclamado la información sobre el expediente de la portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, y ha acusado al Govern de "oscurantismo".

El diputado de la formación Ferran Rosa ha recordado que esta información ya se reclamó el pasado 13 de febrero y se ha preguntado "qué esconde y de que se está protegiendo a Riera".

El ecosoberanista ha lamentado que "se impide la tarea de control al Ejecutivo, que ha querido cerrar este tema con una amonestación dejando prescribir otras faltas de la funcionaria".

En la fecha mencionada, Rosa registró una solicitud de documentación para obtener los fichajes de Riera y ahora ha reiterado la solicitud.

Este martes, el Govern ha dado respuesta a la iniciativa pero lo ha hecho con la resolución del expediente disciplinario a la funcionaria y no con la información reclamada.

Por este motivo, MÉS ha pedido amparo a la mesa del Parlament para que garantice el acceso a estos datos. "No tenemos manera de saber desde cuándo la portavoz se ausenta de su trabajo sin una causa justificada", ha apuntado.

El expediente sancionador era objeto de otra iniciativa parlamentaria, una pregunta escrita que, en este caso, firmaba el portavoz, Lluís Apesteguia.