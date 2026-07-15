MÉS reclama que la Inspección de Trabajo pase a ser de competencia autonómica

El coordinador de MÉS per Mallorca, Luis Apesteguia, en rueda de prensa. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha reclamado el traspaso integral de las funciones, servicios y recursos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Baleares para que esta competencia pase a ser asumida por la Comunidad Autónoma.

El coordinador de la formación, Lluís Apesteguia, ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlament para reclamar este traspaso, al considerar que el actual modelo no responde a las particularidades del mercado laboral de las Islas.

La iniciativa insta al Govern a exigir la convocatoria urgente de la Comisión Mixta de Transferencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma para negociar el traspaso completo de las funciones, el personal, los medios materiales y la financiación necesaria para ejercer esta competencia.

Entre estas singularidades, la formación ha citado la estacionalidad turística, la elevada temporalidad, el abuso de la contratación de fijos discontinuos y las externalizaciones irregulares.

A ello se suman, según MÉS, la situación de colectivos vulnerables, como las camareras de pisos, y la aparición de nuevas formas de precariedad vinculadas a las plataformas digitales.

La formación ha defendido que disponer de una Inspección de Trabajo propia permitiría planificar campañas adaptadas a la realidad de las Islas, contar con personal estable y arraigado en el territorio, reforzar la prevención de los riesgos laborales y mejorar la lucha contra el fraude durante todo el año.

Asimismo, los ecosoberanistas han reclamado que cualquier acuerdo incorpore una dotación económica suficiente, tenga en cuenta los sobrecostes derivados de la insularidad y garantice una plantilla adecuada a la población activa real de las Islas, incluida la población flotante vinculada al turismo.

Por último, MÉS ha propuesto que el futuro modelo de la Inspección de Trabajo sea definido con la participación de los agentes sociales y sindicales de Baleares.