MÉS reclama recuperar los alquileres indefinidos y grabar las viviendas de lujo

MÉS reclama recuperar los alquileres indefinidos para frenar la "especulación" de la vivienda en Palma. - MÉS PER PALMA

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha reclamado recuperar los contratos de alquiler indefinidos en la capital balear y grabar las viviendas de lujo en el marco de una serie de medidas para defender el derecho a la vivienda y frenar la especulación.

Según ha informado la formación ecosoberanista en un comunicado, esta iniciativa, que se debatirá en el próximo pleno del Ayuntamiento, reclama al Gobierno central una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para recuperar los contratos de alquiler indefinidos.

En este sentido, ha explicado que las fórmulas de alquiler indefinido ya existen en países como Alemania, Austria, los Países Bajos o Reino Unido, que ha impulsado reformas para recuperar los contratos estables y para proteger a los inquilinos contra desahucios y subidas abusivas del alquiler.

La portavoz de MÉS en el Ayuntamiento, Neus Truyol, ha recordado que en España ya existieron fórmulas similares bajo la denominación de 'renta antigua'. "Esta fórmula daría tranquilidad tanto a los inquilinos, como a los propietarios", ha aseverado.

Otra de las medidas propuestas es la creación de una tasa progresiva para las viviendas de lujo --con un valor de más de un millón de euros-- de entre 2.000 y 6.000 euros para aquellas que no sean de residencia habitual.

Asimismo, ha reclamado la creación de un censo de este tipo de viviendas para identificar los inmuebles que funcionen como segundas residencias o activos financieros, y que el dinero recaudado se utilice para financiar servicios públicos.

Los ecosoberanistas aseguran que en Palma podría haber entre 7.000 y 10.000 viviendas con un valor superior a un millón de euros, de las que cerca de la mitad no serían residencias habituales.

Truyol ha puesto como ejemplo el caso de Nueva York, donde se acaba de anunciar una medida similar para las viviendas de lujo. "Si Nueva York actúa contra la especulación, Palma también lo puede hacer", ha defendido.