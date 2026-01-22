MÉS reclamará al Ayuntamiento de Porreres que convoque consultas populares sobre medidas "relevantes"

Una de las calles de Porreres afectada por los cambios de circulación en el pueblo. - MÉS PER PORRERES

PALMA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Porreres ha registrado una moción que se debatirá en el próximo pleno municipal para pedir al Ayuntamiento que, de ahora en adelante, se comprometa a impulsar consultas populares o procesos participativos en aquellas decisiones municipales de "carácter relevante que afecten de manera directa los vecinos".

Esta iniciativa se ha planteado después de que el equipo de gobierno haya llevado a cabo recientemente varios cambios circulatorios "polémicos" en el municipio y que han afectado "de manera directa" la vida cotidiana de la ciudadanía.

En una nota de prensa, los ecosoberanistas han aseverado que estos cambios "han generado malestar" y "desacuerdo" en una "parte significativa" del vecindario, especialmente por el hecho de que se han adoptado "sin un proceso previo de información, debate, ni participación ciudadana".

El portavoz de MÉS per Porreres, Sebastià Lliteres, ha indicado que desde hace "mucho de tiempo", en Porreres "no se han impulsado consultas populares, presupuestos participativos o espacios estables de diálogo con la ciudadanía", especialmente en cuestiones de "gran impacto". "Ahora mismo, la participación en Porreres se limita a elegir el color de los banderines en Sant Roc", ha argumentado.

Por este motivo, ha apuntado que la formación pedirá también revisar y aplicar de manera "efectiva" la Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana, porque ha mantenido que "muchas medidas que se prevén no se llevan a cabo de forma regular".

Entre ellas ha puesto el ejemplo, de las comisiones de participación o las respuestas a las preguntas de la ciudadanía en un plazo de 15 días.