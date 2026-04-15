MÉS recurrirá ante el TC la ley de proyectos estratégicos y Més per Menorca anuncia una denuncia penal

Archivo - El diputado de Més per Menorca Josep Castells i Baró (i) y el diputado de Més per Mallorca Luis Apesteguia (d), durante una rueda de prensa- Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 15 (EUROPA PRESS)

MÉS per Mallorca presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la tramitación del proyecto de ley de proyectos estratégicos, mientras que Més per Menorca no descarta presentar una denuncia penal.

En las ruedas de prensa después de la Junta de Portavoces, los portavoces de ambos grupos han cargado contra la Mesa del Parlament por reconsiderar las enmiendas de PP y Vox a la ley que no tienen relación directa con la misma.

En este sentido, el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, ha subrayado que su grupo presentará un recurso de inconstitucionalidad al considerar que esta tramitación "vulnera" los derechos de los diputados.

De su lado, el menorquinista, Josep Castells, ha acusado a la Mesa de "hacer el trabajo sucio" al Govern y admitir a trámite "decenas de enmiendas ilegales para colarlas en un proyecto de ley donde no tenían cabida".

Según ha detallado, la Mesa de la Comisión de Hacienda, "siguiendo el criterio unánime" de los letrados de la Cámara, había rechazado las enmiendas por no tener relación con la ley en tramitación. No obstante, la Mesa del Parlament las volvió a admitir el pasado miércoles.

Además, Castells ha sostenido que el vicepresidente de la Mesa, Mauricio Rovira, "reconoció expresamente, y esto consta en acta, que las enmiendas de su propio grupo no tienen que ver con el título del proyecto de ley".

Asimismo, ha remarcado que los escritos que PP y Vox presentaron para pedir la reconsideración de las enmiendas se registraron "fuera del plazo reglamentario". A su entender, la Mesa "hizo la vista gorda" y se "saltó sus propias normas para llegar al resultado políticamente deseado".

El diputado menorquinista ha presentado una impugnación en la que considera que la conducta del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y el vicepresidente de la Cámara, "podría ser constitutiva de un delito de prevaricación administrativa".

Según Castells, su impugnación ha provocado que la ponencia prevista para el pasado martes optara por no debatir ni votar las enmiendas, en lo que el diputado interpreta como "un reconocimiento implícito de que la maniobra de la Mesa no resiste un escrutinio jurídico serio".

Con todo, ha exigido a la Mesa que deje sin efecto el acuerdo del pasado miércoles y paralice cautelarmente la tramitación de las enmiendas impugnadas. De no ser así, ha avisado Castells, su grupo explorará las vías contencioso-administrativa, constitucional y penal.

EL PP DEFIENDE LA ACTUACIÓN DE LA MESA

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha considerado que la actuación de la Mesa del Parlament ha sido "impecable" en esta cuestión y ha asegurado que los escritos de reconsideración se registraron dentro del plazo establecido.

"Lo considero una anécdota desesperada de la manera de oposición que tienen", ha subrayado en la rueda de prensa después de la Junta de Portavoces tras ser preguntado por el recurso que prevé presentar MÉS.

El 'popular' ha sostenido que la Mesa ha actuado con el "apoyo" de los informes técnicos de los letrados de la Cámara y que las enmiendas "tienen relación en sentido amplio que prevé el título de la ley".

Igualmente, ha apuntado que el resto de grupos han presentado un "sinfín" de enmiendas que "según ellos mismos nada tienen que ver con el título original de la ley". "No entiendo esta batalla tan grande cuando ellos mismos han presentado enmiendas que hacen referencia a Hacienda o IB3", ha dicho.