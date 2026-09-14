MÉS remite una carta a Galmés para trasladarle su queja por confundir "acción de gobierno" con "actividad partidista"

Los cuatro consellers de MÉS per Mallorca en el Consell de Mallorca. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro consellers de MÉS per Mallorca en el Consell insular han remitido una carta al presidente de la institución, Llorenç Galmés, para trasladarle formalmente su queja por confundir "acción de gobierno" con "actividad partidista" durante su intervención en el acto de entrega de los Premios, Honores y Distinciones 2026 del pasado sábado.

Los ecosoberanistas, quienes ya expresaron su postura y anunciaron el envío de la misiva el domingo, han querido trasladarle su "desacuerdo y preocupación ante una manera de ejercer la presidencia dela institución".

A su entender, expone la carta, el presidente insular "volvió a confundir la acción de gobierno y la actividad partidista" en un acto estrictamente institucional --"por lo tanto, de todos los mallorquines"-- y dedicado a las personas y entidades galardonadas "por contribuir al bien común con independencia de sus ideas políticas".

"Por eso consideramos especialmente inadecuado que el discurso del presidente del Consell se convierta en un espacio para hacer reproches políticos, confrontar con los grupos de la oposición o defender posicionamientos estrictamente partidistas", han manifestado los consellers de MÉS.

Como presidente del Consell, han sostenido, Galmés tiene "toda la legitimidad para defender las políticas de su gobierno", y como dirigente del PP, "todo el derecho a confrontar políticamente con aquellos que no comparten sus posiciones".

"Pero son funciones diferentes y corresponden a espacios diferentes. El problema que le trasladamos es precisamente este: este año, una vez más, estas dos responsabilidades quedaron confundidas", han señalado. Los ecosoberanistas echaron en falta "medida, respeto, pluralidad y consciencia de que quien ocupa la presidencia de una institución no representa únicamente a las personas que le votaron".

"Representa también a las que no le votaron, las que discrepan de sus políticas, las que defienden otro modelo de Mallorca y, en definitiva, el conjunto de la sociedad mallorquina. Esta es precisamente la grandeza de una institución democrática: que no pertenece a quien la gobierna en cada momento", han proseguido.

Los consellers de MÉS no le han pedido a Galmés que "renuncie a sus convicciones políticas ni que deje de defender las políticas de su gobierno", sino que lo haga "en los espacios que corresponden".

"Esperemos que esta carta sea recibida en este sentido y que sirva para evitar que situaciones como la vivida el sábado se vuelvan a repetir. El Consell de Mallorca merece que su presencia esté a la altura de la institución y de la pluralidad de la sociedad que representa", han sentenciado.