MÉS reprocha al Consell de Mallorca que pretenda seguir con el traslado de residuos desde Ibiza pese a caer la normativa

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo de MÉS per Mallorca en el Consell insular ha recriminado al equipo de gobierno que pretenda seguir con el traslado de residuos desde Ibiza a pesar de que decreto que regulaba esta posibilidad fue rechazado por el Parlament.

Ha sido durante la sesión plenaria de este jueves después de que el conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard haya reiterado su intención de llevar a cabo este traslado, según han informado los ecosoberanistas en un comunicado.

La portavoz de MÉS, Catalina Inés Perelló, ha recordado que hace dos semanas el Parlament tumbó el decreto de aceleración de proyectos estratégicos, en el que estaba detallada la normativa para llevar los residuos de Ibiza a Mallorca.

"Es inadmisible que, después de esta decisión, el Consell de Mallorca todavía no haya cerrado la puerta de forma definitiva a una iniciativa que solo puede traer problemas ambientales, económicos y sociales a nuestra isla", ha apuntado la ecosoberanista.

Perelló ha considerado que el traslado de residuos a Mallorca "no tiene ningún sentido ambiental" y "contradice los principios de proximidad y autosuficiencia" recogidos tanto en la ley estatal de residuos como en la normativa europea.

"Los residuos se deben gestionar lo más cerca posible del lugar en el que se generan. Esta es una regla básica para garantizar una gestión sostenible, responsable y coherente con la realidad insular", ha defendido.

La portavoz de MÉS también ha advertido que todos los riesgos medioambientales y logísticos de esta operación los tendría que asumir Mallorca "sin obtener beneficio alguno".

"Ni tan solo aquella supuesta subvención de 50 millones de euros que el Govern había anunciado para compensar los costes y rebajar la tasa de residuos es real. Hoy sabemos que esta ayuda no existe, que no hay ninguna cobertura legal y que lo único que hay es una decisión política que responde más a intereses partidistas que al interés general de las Islas", ha dicho.

En esa línea, desde la formación ecosoberanista han defendido que la operación responde a una visión "centralista y desequilibrada" de la gestión territorial y han acusado al PP de "querer convertir Mallorca en el vertedero de las islas".

"Como si el territorio fuese infinito y nuestro modelo insular no tuviera límites", ha reprochado. "No es solo una cuestión de residuos, es una cuestión de respeto institucional entre islas, de soberanía ambiental y de dignidad para Mallorca. No podemos aceptar que las decisiones políticas del PP nos conduzcan a ser el basurero de sus políticas erróneas", ha añadido.

Lo que esperaba del equipo de gobierno insular, ha concluido Perelló "no eran excusas sino una respuesta clara" ante lo que a su parecer es "una realidad muy simple".

"No hay ninguna cobertura legal, no hay ninguna subvención y no hay ninguna justificación ambiental para importar residuos de otra isla. Lo que hay es un gobierno que juega con el territorio de Mallorca como su fuese el vertedero regional", ha sentenciado.