MÉS y UP rechazan el desalojo de los acampados en Palma y acusan a Martínez de reprimir las movilizaciones sociales

Imagen del desalojo de la acampada por la vivienda de plaza España. - EUROPA PRESS

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma y Unidas Podemos han rechazado y condenado el desalojo de los acampados por la vivienda en la plaza de España de la capital balear y han acusado al alcalde, Jaime Martínez, de reprimir las movilizaciones sociales.

En sendos comunicados, las formaciones han acusado al primer edil de ponerse del lado de los especuladores y de pisotear el derecho a la protesta.

Por parte de los ecosoberanistas, el candidato a la alcaldía, David Pujol, ha rechazado que a una semana de la huelga general por la vivienda, prevista para el 11 de noviembre, Martínez haya decidido "expulsar a las personas que luchan para que los trabajadores puedan acceder dignamente a un derecho reconocido en la Constitución".

MÉS ha reclamado al Consistorio que haga públicas las órdenes y los informes jurídicos que justifiquen el operativo y aclare si la Policía Local actuó dentro de sus competencias ya que, han asegurado, la intervención se ejecutó sin la autorización de la Delegación del Gobierno.

"Martínez tiene que explicar con qué cobertura legal ordenó esta actuación. Si ha excedido sus competencias, tendrá que asumir responsabilidades. Una ordenanza no puede pasar por encima de los derechos fundamentales", ha advertido Pujol.

A juicio de los ecosoberanistas, el desalojo confirma que la ordenanza cívica se utiliza para perseguir la protesta en lugar de mejorar la convivencia. "El alcalde ha elegido. En lugar de estar junto a los trabajadores, se ha puesto al lado de los fondos buitre, de los especuladores y de todos aquellos que hacen que vivir en Mallorca sea cada vez más caro y más difícil para la mayoría de residentes", ha afirmado Pujol.

"Pueden retirar las tiendas, pero no harán desaparecer el problema. La vivienda es un derecho, no un privilegio. Y los derechos se garantizan, no se reprimen", ha concluido, recordando la convocatoria de huelga de la semana que viene.

PISOTEAR EL DERECHO A LA PROTESTA

En parecidos términos, la portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, ha calificado el desalojo como un "atropello intolerable al derecho de reunión y manifestación" y ha acusado a Jaime Martínez de utilizar a la Policía Local y a Emaya para actuar contra una protesta.

"Ningún alcalde está por encima de la Constitución ni puede pisotear los derechos fundamentales de la ciudadanía", ha denunciado Muñoz.

En este contexto, UP ha registrado una solicitud formal de información para exigir responsabilidades por las actuaciones de los días 3 y 4 de noviembre contra la acampada. La formación ha exigido todos los informes jurídicos, resoluciones y órdenes de intervención por escrito, así como conocer quién las dictó, qué coordinación existió con Delegación del Gobierno y Policía Nacional.

También han reclamado que, si alguno de estos documentos no existe, el Ayuntamiento lo reconozca expresamente.

Unidas Podemos ha exigido además la devolución inmediata de todas las pertenencias retiradas a las personas acampadas y un inventario completo de los objetos y explicaciones sobre su destino. Igualmente, conocer cuántas personas fueron identificadas, con qué justificación legal y si estas identificaciones darán lugar a sanciones o a la elaboración de registros de participantes en la protesta.

"Una ordenanza municipal no puede servir de excusa para vulnerar derechos fundamentales. Exigimos el expediente completo, transparencia absoluta y responsabilidades políticas. El gobierno de Martínez tendrá que justificar por escrito cada una de sus actuaciones", ha concluido la portavoz.