MÉS votará este miércoles a favor de limitar la entrada de vehículos en Mallorca y Vox se abstendrá

Archivo - Vista de la Ma-13. - DGT - Archivo
PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
MÉS per Mallorca votará este miércoles en el Parlament a favor de iniciar la tramitación para limitar la entrada de vehículos en la isla, mientras que Vox se abstendrá.
El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha criticado al PP por votar en contra de esta propuesta en 2024 al considerar que se han "perdido dos años".
Sin embargo, "ahora parece que se aprobará". Apesteguia ha asegurado que, en caso de llegar a la presidencia del Consell de Mallorca tras las próximas elecciones, la próxima temporada esta ley "estará implementada y la limitación de vehículos, en vigor".
Por su parte, la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha anunciado que la formación se abstendrá, del mismo modo que ya hizo en la institución insular. "Compartimos una parte del diagnóstico, pero no la solución", ha afirmado.
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