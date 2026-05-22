Michael Douglas, Rels B y Concha Buika serán reconocidos en los Premis, Honors i Distincions del Consell de Mallorca

Archivo - El actor Michael Douglas en el Festival de Cannes en una foto de archivo. - Doug Peters/Pa Wire/Dpa - Archivo

PALMA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca entregará sus Premis, Honors i Distincions 2026 el próximo 12 de septiembre en el Teatre Principal de Palma, en una gala en la que se nombrará hijo adoptivo de Mallorca al actor Michael Douglas, y los cantantes Rels B y Concha Buika serán designados hijos predilectos.

El conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster, ha dado a conocer la relación de entidades y personas que se llevarán los máximos reconocimientos que otorga la institución insular, en la que también se repartirán 27 distinciones, nueve premios Jaume II y 15 medallas de oro.

"Mallorca es lo que es gracias a su gente y a la gente que ha estimado la isla como suya y ha contribuido a hacerla crecer. Unas personas y entidades que dicen con orgullo que son mallorquines y llevan su nombre por todo el mundo, cada uno desde su ámbito", ha alegado.

Así, entre los galardonados se encuentran la iniciativa Encesa pels Drets Humans, la deportista Isabel Calero, la entidad Asnimo, el expolítico Pere Sampol, Antònia Matamalas --estos dos últimos a título póstumo--, Tomeu Penya o el Bar Bosch, entre otros.