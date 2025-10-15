MicroBank concede más de 600.000 euros en microcréditos a proyectos asesorados por entidades sociales en Baleares

Microbank concede 9,3 millones en microcréditos a emprendedores asesorados por entidades sociales en Andalucía - CAIXABANK

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

MicroBank, el banco social de CaixaBank, ha concedido más de 620.000 euros en microcréditos a emprendedores asesorados por entidades sociales en Baleares hasta agosto de 2025.

En total, en la comunidad balear la entidad ha formalizado 30 operaciones con un importe medio de 20.868 euros, según ha informado CaixaBank en una nota de prensa.

Entre las entidades que más operaciones gestionaron en Baleares destacan la red Incorpora de la Fundació "la Caixa", que canalizó el mayor número de microcréditos en la región, y, el Consell de Menorca.

Asimismo, en España se han concedido 31,7 millones de euros en microcréditos en el mismo periodo del año, lo que representa un incremento del 8,8 por ciento, en 1.480 operaciones con un importe medio de 21.417 euros.

A nivel nacional, la práctica totalidad de estos microcréditos (99 por ciento) se ha destinado a la apertura de nuevos negocios, fomentando el emprendimiento para aquellas personas con mayores dificultades de acceso al crédito, ofreciendo financiación sin aval e impulsando ideas de negocio sólidas, según han destacado.

Este modelo, basado en la colaboración con más de 270 entidades sociales presentes en todo el país, permite que cada proyecto cuente con acompañamiento personalizado y asesoramiento en todas las fases de su desarrollo.

Aunque la restauración (15,9 por ciento) y la belleza (10,4 por ciento) siguen siendo los sectores más frecuentes, en 2025 se observa un crecimiento del transporte de mercancías.

En cuanto al perfil del beneficiario, el 56 por ciento son mujeres y por edad, destacan los emprendedores de entre 30 y 39 años, que concentran la mayor parte de las solicitudes.

Por país de origen, después de España, que sobresale con un 66 por ciento, destacan Venezuela (9 por ciento), Colombia (4 por ciento) e Italia (4 por ciento).

Por otro lado, las provincias con mayor volumen de operaciones fueron Barcelona (15 por ciento), Sevilla (6,8 por ciento), Granada (6 por ciento) y Málaga y A Coruña (5,8 por ciento cada una).

El proceso para acceder a un microcrédito comienza con la elección de una de las más de 270 entidades sociales colaboradoras, que acompañan al emprendedor en la definición de su idea de negocio y en la elaboración del plan de empresa y el informe de viabilidad necesarios para solicitar la financiación.

Una vez completada esta fase, la documentación puede presentarse en cualquier oficina de CaixaBank o de forma digital, y tras el análisis técnico y financiero del proyecto se comunica la resolución.

Desde MicroBank han subrayado que este modelo, basado en la proximidad y el acompañamiento personalizado, facilita el acceso al crédito a quienes más lo necesitan, impulsando la creación de empleo y generando un impacto social positivo.

Según la directora general del banco social, Cristina González, "el trabajo conjunto con las entidades sociales es fundamental para que cada idea de negocio encuentre el impulso que necesita".

"Gracias a su labor de acompañamiento y asesoramiento, podemos facilitar que miles de personas den el paso de emprender, generando oportunidades laborales y dinamizando el tejido productivo", ha afirmado.