Milana, el helicóptero de Bomberos de Mallorca, ya está operativo también para rescates

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han culminado la formación de su personal para operar con el nuevo helicóptero Milana, que ya está plenamente disponible para actuar en rescates y en la extinción de incendios por toda la isla.

Un total de 40 bomberos del Grupo de Rescate de Montaña (GRM) han completado un curso específico, que les ha permitido subir y bajar de la aeronave; hacer maniobras con la grúa en entornos reales, como calas o precipicios, y aprender todos los procedimientos de seguridad para rescates aéreos.

A partir de esta semana, la Milana ya cuenta con dos rescatadores de guardia cada día, además de los pilotos y del gruista, para poder dar respuesta inmediata a emergencias, según ha indicado el Consell de Mallorca en una nota de prensa.

Paralelamente, todos los parques de bomberos de Mallorca han recibido una formación básica de familiarización con el helicóptero. En estas sesiones, hechas en el aeródromo de Petra, a los parques de Alcúdia, de Artà, de Calvià, de Felanitx, de Inca, de Llucmajor y de Manacor, los efectivos han aprendido como acercarse con seguridad a la aeronave, como embarcar, si es necesario, y qué puntos de acceso se tienen que evitar.

Además, dos miembros del cuerpo han completado la formación especializada y se han convertido en los encargados de trasladar conocimiento y prácticas al resto de bomberos.

A partir de ahora, y especialmente durante los primeros meses, se llevarán a cabo maniobras diarias de práctica, para ganar experiencia y confianza entre pilotos, gruistas y rescatadores.

"Lo más importante es que nuestro personal ya está capacitado para utilizar la Milana con seguridad y eficacia. A partir de ahora continuarán las prácticas diarias, para que cada vez estén mejor formados", ha destacado al director insular de Emergencias, Joan Fornàs.

Por su parte, el conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha subrayado que desde hoy la Milana está operativa al 100 por 100.

"Eso quiere decir que ya no sólo puede ir a apagar incendios, sino que ya está disponible para hacer un rescate", ha destacado.

El cuerpo especializado de los Bomberos de Mallorca, el Grupo de Rescate de Montaña, ya ha recibido la formación necesaria para estos rescates, que pueden comportar un riesgo extremo y, por lo tanto, ya podemos dar un servicio integral a la ciudadanía, ahora también desde el aire.

"La Milana era una reivindicación histórica de los bomberos y estamos muy satisfechos de dar este salto cualitativo, que hará más eficiente este servicio público", ha añadido Bosch.

El acto de presentación oficial ha tenido lugar en el parque del Molino de Son Bugadelles, en Santa Ponça, con la participación de las autoridades y la presencia de bomberos habilitados, que han ofrecido detalles sobre la formación y demostraciones de la aeronave.

Con la incorporación de la Milana, los Bomberos de Mallorca refuerzan de manera significativa la capacidad de respuesta ante emergencias, combinando un equipo humano altamente preparado y un recurso técnico de primer nivel para garantizar la seguridad de la ciudadanía y la protección del medio natural.