Miles de personas salen a las calles de Palma para seguir el desfile del Carro Triomfal de Santa Catalina Tomàs

El Carro Triomfal de Santa Catalina Tomàs pasa en procesión frente al palco de autoridades. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas salieron la tarde del sábado a las calles de Palma para seguir el desfile del del Carro Triomfal de Santa Catalina Tomàs.

Más de 900 personas de 17 municipios de Mallorca participaron en la tradicional procesión organizada por el Consell de Mallorca en el año en que la Festa de la Beata ha sido declarada patrimonio cultural inmaterial de la isla.

La comitiva empezó en la plaza del Hospital y recorrió la costa de la Sang, la Rambla, la calle de la Riera, la Unió, la plaza del Mercat y la avenida de Jaume III, hasta llegar a la plaza de Santa Magdalena, donde se realizó una ofrenda floral y se veneró el cuerpo de la santa.

El carro histórico de 1868, restaurado recientemente, volvió a ser uno de los grandes protagonistas de la jornada, acompañado por la Beateta de este año, Ada Catalina Amengual de Luque.

La canción Sor Tomasseta y las bandas de música pusieron la banda sonora a una tarde llena de devoción y orgullo mallorquín, ha destacado el Consell de Mallorca en un comunicado.

También participó el Joch de Ministrils, que, tras su recuperación el año pasado, volvieron a tocar en el desfile. Se trata de una agrupación histórica vinculada a las ceremonias institucionales mallorquinas desde el siglo XVII.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha destacado "la fuerza y la emoción con la que el pueblo de Mallorca vive esta fiesta, que hemos visto más viva que nunca".

"La protección de esta celebración como bien patrimonial garantiza que tradiciones como la del Carro Triomfal perduren y continúen transmitiéndose de generación en generación. Palma ha vuelto a hacer historia en honor a nuestra santa más querida", ha añadido.