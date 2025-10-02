Un millar de personas se concentra en Palma en contra de la interceptación de la flotilla a Gaza

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unas 1.000 personas se han concentrado este jueves frente al Ayuntamiento de Palma para exigir la liberación de los miembros de la Global Sumud Flotilla tras la interceptación en aguas internacionales de los barcos que participaban en la misión, que buscaba entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Bajo la convocatoria de Marxes per a Palestina a Mallorca y el Moviment Global a Gaza Mallorca, aproximadamente un millar de personas han salido a la calle para pedir el "fin del genocidio y la liberación de la flotilla tras el secuestro".

Con pancartas de "Palestina libre" y "Viva la lucha del pueblo palestino" y bajo gritos de "No es una guerra, es un genocidio" y "La solidaridad no es un crimen", las personas se han manifestado cerca de una hora en la plaza de Cort.

"El abordaje de la flotilla y los actos de piratería llevados a cabo por Israel demuestran una vez más su voluntad de continuar el genocidio y de incumplir las normas de derecho internacional", han sostenido en el manifiesto de las organizaciones convocantes.

Así, han reclamado al Gobierno de España que "por dignidad" rompa todo tipo de relaciones con Israel, "sea cual sea el coste y los intereses a perjudicar".

A la concentración han asistido miembros del PSIB, de MÉS per Palma y Unidas Podemos, así como el diputado de Sumar Més Vicenç Vidal, entre otros.