Podemos exige al Gobierno la liberación de los miembros de la Global Sumud Flotilla, siete de ellos de Baleares

Podemos Baleares exige al Gobierno la liberación de los miembros de la Global Sumud Flotilla

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos Baleares ha exigido al Gobierno de España que actúe con la "máxima contundencia y celeridad" para conseguir la liberación de todas las personas que viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla, entre las que se encuentran siete ciudadanos de Baleares.

Así lo ha reclamado la formación en las Islas a la Delegación del Gobierno a través de una carta urgente, según ha explicado su portavoz, Jesús Jurado, en declaraciones a los medios este jueves, tras la interceptación en aguas internacionales de los barcos que participaban en la misión, que buscaba entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Jurado ha apuntado que entre los embarcados en la flotilla se encuentran tres mallorquinas, entre ellas la regidora morada en Cort, Lucía Muñoz, dos menorquines y dos ibicencos.

El portavoz de Podemos se ha mostrado "indignado" ante el "asalto" a los barcos por parte de Israel que, ha lamentado, "está cometiendo crímenes de guerra, un genocidio y que en estos momentos ha asaltado en aguas internacionales una flotilla humanitaria que llevaba alimentos y medicamentos".

También ha censurado la "absoluta inacción" de los gobiernos europeos, entre ellos el español. En este sentido, ha exigido al Estado que "se ponga las pilas" y "consiga la liberación de estas personas cuanto antes".

Por otro lado, ha arremetido contra el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma y el Govern balear por su "silencio". "El PP ha estado al lado de los genocidas desde que comenzó, y continúa allí", ha sostenido.

Según Jurado, el caso "más flagrante" es el del alcalde de Palma, Jaime Martínez, que "no ha dicho ni una palabra cuando una regidora suya está secuestrada por los piratas".