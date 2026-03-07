Un millar de personas participan en las visitas guiadas al hipódromo de Son Pardo - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.052 personas han participado en la quincena de visitas guiadas al hipódromo Son Pardo organizadas por el Consell de Mallorca a lo largo del último año.

De estas, según ha informado la institución insular en un comunicado, 452 procedían de una docena de asociaciones de gente mayor, dos centros de educación especial y un centro de formación profesional con alumnos en prácticas relacionadas con el manejo y cuidado del caballo.

A ellos hay que sumar la celebración del Día Mundial de las Personas Mayores, que tuvo lugar en Son Pardo y que reunió aproximadamente a 600 participantes.

Las visitas se realizan en el hipódromo y se programan en días laborables por la mañana, coincidiendo con las jornadas de carreras Premium matinales.

De este modo, los grupos pueden recorrer las instalaciones, conocer las cuadras y descubrir la historia y la tradición del trote en Mallorca antes de presenciar las carreras en directo. Además, quienes lo deseen pueden completar la jornada con una comida en el restaurante del recinto.

"Estas visitas permiten abrir el hipódromo a la sociedad y acercar la cultura del trote a diferentes colectivos, especialmente a nuestra gente mayor. La coincidencia con las carreras ofrece una experiencia muy completa que combina deporte, tradición y convivencia", ha dicho el conseller insular de Medio Ambiente, Medio Natural y Deportes, Pedro Bestard.

El Consell de Mallorca prevé que durante 2026 se puedan igualar, o incluso superar, las cifras de participación registradas el año pasado, consolidando esta actividad como una propuesta social y cultural.

