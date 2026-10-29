Prohens asegura que la seguridad en la red ferroviaria de Mallorca es "una prioridad absoluta"

Guardan un minuto de silencio por el accidente ferroviario de Toledo en la estación de tren de Palma- EUROPA PRESS

PALMA, 29 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que la seguridad en la red de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha sido durante esta legislatura "una prioridad absoluta".

De este modo se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación tras el minuto de silencio que este jueves ha tenido lugar en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que deja ya 69 muertos y más de un centenar de heridos, en la estación Intermodal de Palma.

La presidenta ha trasladado "un mensaje, confianza y apoyo" a los trabajadores de SFM y a los representantes del comité de empresa, quienes han vivido el siniestro "todavía más de cerca", y otro de tranquilidad a los usuarios de la red ferroviaria mallorquina.

"La seguridad ha sido una prioridad absoluta, en los últimos tres años hemos invertido 110 millones de euros en seguridad en los trenes y en el mantenimiento de las vías y los vagones", ha subrayado.

Además, ha recordado que el Govern ha invertido 51 millones de euros para la implantación del sistema ERTMS, que cumple "con los más altos estándares" de seguridad, pese a que no estaba obligado a ello al no disponer de trenes de alta velocidad.

"Se ha implantado ya en todas las líneas de metro y se está implantando en las del tren para que sea una realidad a partir del año que viene", ha garantizado.

MINUTO DE SILENCIO

Alrededor de un centenar de autoridades, representantes políticos, empresariales y sociales y trabajadores de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) en la estación de tren de Palma.

El homenaje ha tenido lugar la mañana de este jueves, el día después del siniestro mortal, junto a las vías ferroviarias de la estación Intermodal.

Han participado la presidenta del Govern, Marga Prohens, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons.

También han estado presentes representantes del comité de empresa de SFM, de los diversos partidos políticos, del sector empresarial, de los sindicatos, de los servicios de emergencias y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre otros.

Galmés, en declaraciones a los medios de comunicación, ha mostrado su "consternación y preocupación" por el accidente y ha enviado "un mensaje de solidaridad a las familias que han perdido a una persona querida y a los que se recuperan en los hospitales".

Además, ha ofrecido los recursos del Consell de Mallorca que pudieran ser necesarios para afrontar "estas primeras horas tan críticas" y ha exigido que se investiguen a fondo las causas del accidente. "Se necesita aclarar lo ocurrido y dar un mensaje de tranquilidad a todos los españoles", ha sostenido.