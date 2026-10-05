Miquel Oliver deja la alcaldía de Manacor para centrarse en su candidatura al Consell de Mallorca

Archivo - Alcalde de Manacor, Miquel Oliver - MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Manacor, Miquel Oliver (MÉS per Mallorca), anunciará el martes su dimisión para centrarse en su candidatura a la presidencia del Consell de Mallorca, según han confirmado fuentes próximas al partido.

El regidor de Promoción Cultura y Educación, Ferran Montero, quien será el candidato de los ecosoberanistas en las próximas elecciones municipales, asumirá temporalmente el cargo de alcalde.

Oliver ofrecerá este martes (12.00 horas) una rueda de prensa en el Ayuntamiento en la que está previsto explique los motivos de su renuncia y anuncie el relevo de Montero.

La intención de Oliver, alcalde desde 2019, es centrarse en su candidatura a la presidencia del Consell de Mallorca, según han explicado las citadas fuentes.

Montero, de 31 años, asumirá la alcaldía de Manacor durante los últimos compases de la legislatura y después se presentará a las elecciones para tratar de permanecer como primer edil.