La Misericòrdia exhibirá una exposición retrospectiva por los cines de Palma hasta el 11 de abril

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, junto a los responsables de la exposición 'Palma, ciudad de cines'. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centre Cultural de la Misericòrdia acogerá una exposición para reivindicar la memoria de las salas de cine de Palma desde el próximo 6 de febrero hasta el 11 de abril.

Se trata del proyecto cultural 'Palma, ciudad de cines', una iniciativa que recorre la evolución, el papel social y cultural de los cines de la ciudad y que ha sido desarrollada íntegramente por el Archivo de Sonido e Imagen de la institución insular, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

El proyecto incluye una exposición en la capilla de la Misericòrdia y en la primera planta del edificio de entresuelos del centro cultural, así como una publicación que recoge la historia y la memoria de los cines de Palma.

La rueda de prensa de presentación ha tenido lugar este lunes en la Misericòrdia y ha contado con la presencia de la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, el director insular de Cultura, Andrés Ferrer, la directora general de Patrimonio e Interpretación Pilar Ribal, los autores de los contenidos del proyecto Verònica y Tomeu Fiol Obrador, el diseñador del espacio expositivo Àngel Luque y el jefe del Archivo de Sonido e Imagen del Consell de Mallorca, Francesc X. Bonnín.

Roca ha destacado que la muestra es una apuesta de la institución insular, impulsada a través del Archivo de Sonido e Imagen, para "reivindicar y compartir un patrimonio cultural estrechamente ligado a la transformación urbana y social de Palma vinculada al cine".

La inauguración oficial será el viernes 6 de febrero, a las 19.00 horas y la muestra podrá visitarse de lunes a viernes de 10.00 a 20.00 horas.

La exposición propone un recorrido inmersivo por la historia de los cines de la ciudad e incorpora piezas emblemáticas, como los cinco carteles originales de la fachada del desaparecido Multicines Metropolitan, así como proyectores antiguos, programas de mano y material del cartelista Rafael Ruiz. El recorrido se completa con la proyección del documental 'El somni efímer', de Toni Bestard.

El proyecto se complementa con la publicación del libro 'Palma, ciudad de cines', que ofrece una visión completa de las salas cinematográficas de Palma, desde los grandes cines de estreno hasta los pequeños locales de barrio. El volumen incluye una cuidada selección de imágenes, algunas inéditas, y aborda aspectos relacionados con el funcionamiento y la actividad de estos espacios.

Los contenidos han sido elaborados por Verònica y Tomeu Fiol Obrador, especialistas en la historia del cine en Mallorca, mientras que la publicación del libro ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Palma.