Modifican un proyecto del impuesto de turismo sostenible para fortalecer la investigación sanitaria

PALMA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern, a propuesta de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, ha validado este viernes la modificación del proyecto 'Consciència IdISBa: consolidar la ciència Idisba', una iniciativa estratégica para la investigación financiada a través del Plan Anual 2023 del Impuesto del Turismo Sostenible (ITS).

El proyecto, ejecutado por el Idisba, tiene una inversión total de 2,1 millones de euros y el objetivo de la modificación es asegurar la correcta ejecución del programa de investigación mediante la actualización de sus estructuras de contratación, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa.

La modificación responde a la necesidad de reorganizar el programa de contratos TECH de la Fundación. Este cambio permite adaptar el nivel de responsabilidad a las exigencias actuales del sector, garantizando así la seguridad y la excelencia en la gestión de los ensayos clínicos que se desarrollan en el archipiélago.

El acuerdo ha contado con el informe favorable de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas (Aetib), organismo encargado de la gestión del fondo para favorecer el turismo sostenible.

Según establece la normativa vigente, la validación de este viernes será comunicada posteriormente al Pleno de la Comisión del ITS.