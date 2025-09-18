Mònica Font, nueva secretaria general del PSIB de Esporles

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comosión Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Esporles ha designado a Mònica Font como su nueva secretaria general de la formación.

Font ha agradecido la "dedicación y el compromiso" de su predecesor en el cargo, Antoni Bordoy, y ha indicado que esta renovación supone "un nuevo impulso al proyecto socialista en el municipio", que combina "nuevas incorporaciones con la experiencia acumulada en los últimos años", según ha explicado el PSIB en un comunicado.

Font ha expresado su compromiso de liderar un proyecto "con ilusión y responsabilidad" y ha destacado la importancia de "sumar esfuerzos para mantener una alternativa de izquierdas de cara a las elecciones municipales de 2027".

También ha reiterado la voluntad de hacer una oposición "firmemente responsable" durante el que resto de legislatura y ha remarcado que Esporles "merece un gobierno próximo, transparente y comprometido con las necesidades reales de la ciudadanía".

La nueva Ejecutiva Local de los Socialistas de Esporles estará formada por el secretario de Organización, Antonio López, el responsable de Política Municipal, Rafel Mir, y la responsable de Igualdad, Maria Sureda.

Con este equipo, la Agrupación Socialista de Esporles se marca como objetivo "trabajar por un municipio más justo, cohesionado y con perspectiva de futuro".