La Mostra del Día de Baleares ofrecerá actividades familiares sobre Europa y educación vial en el Parc de la Mar

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mostra del Día de Baleares ofrecerá actividades participativas para dar a conocer la Unión Europea, así como una jornada dedicada a la seguridad vial con la participación de policías locales de varios municipios.

Según ha anunciado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado, las actividades se organizan con motivo del Día de Baleare 2026, que tendrá lugar en el Parc de la Mar del 27 de febrero al 2 de marzo.

Durante los cuatro días de la Mostra, el estand 'Europe Direct Illes Balears', a través de la Fundación Illes Balears Europa (FIBE), ofrecerá actividades participativas para dar a conocer la Unión Europea.

El espacio, que contará con dos monitores especializados, incluirá actividades como un juego de identificación de banderas y monumentos europeos, un juego de anillas en el que los participantes deberán acertar distintos países de la Unión Europea y un taller en el que los niños decorarán estrellas inspiradas en la bandera europea.

Además, se distribuirá material divulgativo y promocional, como publicaciones y folletos informativos relacionados con la Unión Europea.

JORNADA DE SEGURIDAD VIAL

Por su parte, el viernes de 10.00 a 14.00 horas se desarrollará una jornada dedicada a la seguridad vial, con la participación de 26 agentes de policías locales de los municipios de Calvià, Inca, Marratxí, Palma, Pollença, Llucmajor, Lloseta y Alcúdia.

La actividad central será un circuito de educación vial con señalización real, donde los niños podrán circular en bicicleta y aprender normas básicas de circulación en un entorno seguro. El circuito estará gestionado por agentes especializados en educación vial, que aportarán bicicletas, cascos y señalización.

Asimismo, se instalará en una zona habilitada una exposición de vehículos, motocicletas y equipamiento policial donde los asistentes podrán conocer de cerca los recursos y medios que utilizan las policías locales en sus labores diarias.

Este espacio se completará con el parque móvil de tráfico del Instituto de Seguridad Pública de Baleares (Ispib), que ampliará los recursos disponibles para la actividad.

Además, se ofrecerá un taller con gafas de simulación de alcohol y drogas, que permitirá experimentar de forma controlada los efectos de estas sustancias sobre la percepción y la coordinación mediante un pequeño recorrido supervisado.