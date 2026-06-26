Un motorista choca contra un coche tras ser embestido por otro en el Coll d'en Rabassa - POLICÍA LOCAL

PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma intervino el pasado sábado en un accidente de tráfico en el Coll d'en Rabassa en el que resultó herido grave un motorista tras ser embestido por un coche que se incorporó a la circulación.

El accidente ocurrió a las 17.30 horas en la calle Golf d'Alacant cuando la conductora de un coche que estaba aparcado inició la maniobra para incorporarse a la circulación sin percatarse de la moto que circulaba por el único carril de la vía, a pesar de asegurar que había mirado previamente.

Según ha informado la Policía Local, que instruyó las diligencias, cuando el motorista vio salir el coche, hizo uso del claxon pero la conductora no se detuvo e interceptó la trayectoria de la víctima, un hombre español y de 42 años.

A consecuencia del impacto, la moto salió proyectada hacia la derecha y acabó golpeando a otro coche que se encontraba aparcado. Tras el choque, la conductora salió del vehículo para auxiliar al motorista, que cayó sobre el asfalto.

El hombre sufrió policontusiones y una fractura de fémur en la pierna izquierda. Fue atendido por los servicios sanitarios y trasladado a una clínica privada para recibir tratamiento médico.

Tras la intervención en el lugar de los hechos, la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) instruyó las diligencias preventivas por accidente de tráfico.