Un motorista, en estado crítico tras colisionar con un coche en la carretera de Sóller

Archivo - Ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un motorista se encuentra en estado crítico después de sufrir un choque con un coche cuando circulaba este lunes por la carretera de Sóller.

El accidente de tráfico se ha producido alrededor de las 09.00 horas, en el kilómetro cinco de la Ma-11, cuando se ha requerido atención médica inmediata debido a la gravedad de la colisión, según ha informado el SAMU 061 en un comunicado.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una ambulancia de soporte vital avanzado, un vehículo de logística y un vehículo de mando.

Tras tratamiento inicial y estabilizar al motorista accidentado, los servicios de emergencias le han trasladado al Hospital Son Espases por un politraumatismo grave.